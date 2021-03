Wellness & Performance: Una motivación necesaria

La cuarentena nos pasó factura a muchos con el cuidado de nuestro cuerpo y los hábitos saludables. Esta semana en entrevista exclusiva con Bernardo Vázquez Di Pietro, Magister en rendimiento y salud, conversamos sobre la importancia de un buen adiestramiento personal.

Por Dominique Perera

Twitter: @domialexx

“Llevar a cabo un buen entrenamiento es fundamental, es importante realizar una desconexión de la vida cotidiana, y ser parte de este importante ámbito de socialización” nos decía Bernardo, profesor y licenciado en educación física, quien por supuesto, es el propietario y fundador de Wellness y Performance.

W&P nació en noviembre del 2019. El licenciado Vázquez, en conversación con G24, contaba cómo comenzó a surgir la empresa y qué motivos la impulsaron. “Yo venía entrenando a distancia a personas de Chile y Argentina desde hacía un buen tiempo, y todo mi labor se vio estimulado por la necesidad de la gente de llevar hábitos saludables a su vida y la de sus familias, la precisión de la gente de querer incorporar nuevos hábitos y rutinas, tanto de entrenamiento como de nutrición, gracias a eso le empecé a dar forma a la empresa”.

Bernardo afirmaba que desde luego, no todas las personas tienen las mismas capacidades, los mismos hábitos de consumo o alimentación. Es por eso que en su programa, a cada persona se le asigna un plan diferente. “Lo importante es la comunicación constante con el alumno, para que uno vaya resolviendo cada una de sus dudas. Los estudiantes al final entienden cómo deben comer y entrenar para conseguir sus resultados y lo más alentador es cuando se enamoran del proyecto y buscan nuevos y mejores objetivos constantemente” asentía el magister.

Nos compartió que quien se encarga de los planes nutricionales en el programa W&P es la licenciada Fernada Ridao. Quien mayoritariamente da consejos tales como, llevar a cabo una dieta equilibrada, variada y por sobre todo, no restrictiva. “Cada persona tiene que contar con cierta cantidad de calorías necesarias para ayudar al organismo y es muy crucial que no existan prohibiciones de alimentos. El hecho de cuidarse, también implica comer chocolates, tomar un vino o tomar una cerveza, pero siempre y cuando, las cantidades sean la excepción y no la regla. Lo esencial es que se pueda disfrutar de cada comida y no consumir con culpa”.

Luego le consultamos sobre un punto específico y de notable consideración entre los jóvenes de hoy en día, la salida fácil y rápida. Bernardo declaraba “El mercado de las proteínas y suplementos es muy grande. Existe una irresponsabilidad muy grande de parte de los ciudadanos de no informarse bien y no instruirse con respecto a los productos en los que van a invertir”. Luego explicó, “El consumo de derivados de la leche animal y la albúmina del huevo de las que se compone gran cantidad de suplementos, no representan nada que no se pueda conseguir alimentándose normalmente y siguiendo un plan de nutrición. Sí, hay veces en que está justificado según los objetivos específicos de cada uno, pero el problema está en que a veces consumen de más, sin asesoramiento alguno y terminan por sobrecargar sus riñones”.

Por otro lado y en vista de la conocida situación de crisis sanitaria, consultamos al licenciado Vázquez sobre cómo llevó a cabo su cuidado corporal durante la cuarentena ya que los gimnasios cerraron completamente, y dijo “Durante la pandemia tuve la suerte de contar con un espacio en mi patio y elementos para entrenar, fue difícil, más que nada por la motivación, yo he sido deportista toda la vida, jugador de rugby, y estar encerrado entre cuatro paredes fue muy difícil y más aún sabiendo que no íbamos a jugar prontamente”.

Adicionalmente, nos preocupamos acerca de las diferentes rutinas y clases de ejercicios que se llevan a cabo por los estudiantes de Wellness & Performance, Bernardo sostuvo que el ejercicio que recomienda en su programa, depende siempre de la persona y sus objetivos. “En una disciplina tal como el crossfit, que está muy de moda, es difícil llevar a cabo una dosificación igualitaria para todos, hay personas con distintas capacidades, ya sea de adaptación o según el tipo de lesiones previas que posea. Varias veces veo a muchas personas con sobrepeso haciendo saltos de mucha demanda física y que puede llegar a ser muy lesivo” decía.

El objetivo es que cada plan sea el adecuado para cada persona, y que el mismo se incline a lograr la meta que buscan cumplir. Si una persona quiere ser más rápida tiene que utilizar ejercicios de potencia, si quiere ser mejor en su capacidad de movimiento tendrá que hacer ejercicios de movilidad, de fortaleza y de equilibrio. Para que se genere una tonificación armónica del cuerpo se necesitan ejercicios de fuerza de todos los grupos musculares, y que todo ese trabajo al final se traduzca en un descenso de la masa adiposa.

Por último le pedimos un consejo para todos aquellos que quieran incursionar en el plan de adquirir un hábito más saludable que el que muchos vienen acarreando desde la cuarentena e incluso tal vez desde antes. El magíster Vázquez compartió; “Esto es un estilo de vida que nos garantiza ahorrarnos un problema a futuro. La clave está en animarse, entender que es para nuestro bien. Hay que empezar de a poco y tratar de empezar por alguna actividad que nos guste”.

“Los milagros no existen, todo conlleva un esfuerzo que en realidad se traduce en un cambio de hábito. Es más fácil de lo que uno piensa, hay que tener paciencia y hacer las cosas bien. Es importante cuidarse mientras no sea nocivo, por supuesto, mucha gente hace de todo para estar de acuerdo a los cánones de belleza que se dictan a la orden del día pero dejan de por medio su salud utilizando suplementos que no le aportan ningún beneficio y realizando dietas que no son saludables que no causan más que trastornos alimenticios y hasta psicológicos”.

