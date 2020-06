Un clásico del invierno: los cítricos

Limones, naranjas, mandarinas, pomelo, lima… Colores, sabores, aromas… ¡Tienen todo para ser aprovechados! Ellos nos otorgan altos niveles de vitamina C o ácido ascórbico, un poderoso antioxidante que, además, ayuda en la formación del colágeno y favorece la absorción del hierro.

Los cítricos son una serie de frutos pertenecientes al género Citrus. Provienen de plantas de gran desarrollo con hojas perennes, que de acuerdo a su período dan frutos y flores. Son considerados las frutas frescas de mayor valor nutritivo debido al contenido de agua, azúcares, ácidos, sales minerales, fibra y vitaminas, entre las que predomina la vitamina C, de la cual son fuente principal en la dieta.

La vitamina C es un antioxidante que ayuda a evitar la formación de radicales libres, lo que impide el deterioro celular. Además, colabora en la producción y movilización de glóbulos blancos, previniendo infecciones y resfríos.

Estos productos aportan otras vitaminas como carotenoides (Pro vitamina A) y ácido fólico y minerales, entre los que se destaca el potasio.

En la parte blanca de la piel de estas frutas se encuentran las pectinas, un tipo de fibra soluble benéfica para el tránsito intestinal y que tiene la propiedad de formar geles, por lo que es muy útil en la elaboración de jaleas y mermeladas.

Recomendación

Debería consumirse al menos un cítrico por día e ingerirlos también cuando se coman alimentos ricos en hierro, como carnes y legumbres, ya que la vitamina C tiene un rol fundamental en la absorción de dicho mineral.

Cuidados

La vitamina C es sensible a los agentes del medio, se pierde en los procesos de almacenamiento y cocción, por lo tanto, debe ser consumida en el producto en fresco.

No existen contraindicaciones ni peligro sobre vitaminosis en el consumo de cítricos en personas sanas, ya que el exceso de vitamina C en la dieta se excreta por orina, y no se acumula en el organismo.

Usos

Las posibilidades culinarias de los cítricos son innumerables: la acidez de sus jugos puede utilizarse en comidas de ciertas culturas como el ceviche peruano, ya que tienen un efecto sobre las proteínas del pescado desnaturalizándolas (efecto positivo) sin utilización de calor. También se utilizan los cítricos en repostería, aderezos y aliños culinarios.

¡A cocinar!

Es muy recomendable la elaboración de jaleas y mermeladas cítricas para aprovechar sus ácidos orgánicos, minerales y fibras.

En esta receta se propone realizar una mermelada de tres cítricos en muy simples pasos.

Ingredientes: 4 naranjas, 3 mandarinas, 1 pomelo; 500g de azúcar; 300 cc de agua; canela en rama c/n.

Preparación:

– Pelar las frutas, reservando algunas cáscaras de naranja y mandarina. Cortarlas en cubitos, retirando las semillas.

– Poner a fuego lento las frutas con el agua y las cáscaras. Cocinar hasta que están blandas.

– Agregar el azúcar y la ramita de canela. Cocinar hasta alcanzar el punto.

– Envasar en frasco esterilizado, dejar enfriar y guardar en heladera.

Fuente: UMaza

