Llega una nueva edición de la Expo Educativa Mendoza

Se realizará del 4 al 7 de agosto, en formato virtual. Conocé los puntos de conectividad en Guaymallén

Está en agenda el evento que reúne a todas las carreras terciarias y universitarias de la provincia. La Expo Educativa Mendoza 2021 se realizará los días miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de agosto, a través de la plataforma web www.expoeducativa.mendoza.edu.ar. El sitio podrá visualizarse las 24 horas del día y durante los 365 días del año.

Para que los aspirantes puedan conocer la oferta de nivel superior de instituciones públicas y privadas, habrá puntos de conectividad gratuitos en todos los departamentos. En el caso de Guaymallén, los interesados deben solicitar un turno en la Dirección de Educación y Deportes llamando al 4498321, de 9 a 13h. Una vez completado este paso, se les asignará un dispositivo para que puedan acercarse, navegar por la web y participar de las distintas actividades. Es importante aclarar que los turnos solo pueden ocuparse por los solicitantes y, en caso de inasistencia, no pueden transferirse a otras personas. Además, se les pide que concurran con sus propios útiles (lapicera, anotador, etc.) y auriculares.

Son cuatro los sitios dispuestos para esta propuesta: Punto digital (Bandera de los Andes 7713, Rodeo de la Cruz), Biblioteca Municipal Almafuerte (Libertad 720, Villa Nueva), Biblioteca Municipal Rubén Pereira (Severo del Castillo 4810, Los Corralitos) y la Delegación Municipal San José, Pedro Molina, Belgrano y Nueva Ciudad (Tropero Sosa 519, Nueva Ciudad). Sin excepción, cada uno podrá utilizarse los días estipulados, de 9 a 17h, por un lapso de tiempo que no supere una hora reloj y con un intervalo de 30 minutos entre los turnos. Esto para garantizar la desinfección y ventilación de los ambientes en el marco del contexto sanitario vigente. Por este mismo motivo, se les pide a los asistentes que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, tales como utilizar correctamente el tapaboca y no manipularlo por el frente, higienizarse frecuentemente las manos con alcohol líquido o en gel, no tocarse la cara, toser o estornudar en el pliegue del codo y respetar la distancia social establecida de dos metros.

Vale mencionar que aquellos que tengan acceso a internet únicamente mediante dispositivos móviles, como celulares, la plataforma no consumirá datos móviles de internet.

La Expo Educativa es uno de los momentos académicos anuales más convocantes y en esta edición contará con la participación de la Universidad Nacional de Cuyo como anfitriona, más la presencia de la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica Argentina, Universidad Maza, Universidad de Congreso, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat, Universidad de Mendoza e Institutos de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas.

