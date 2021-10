LA PLAZA, SE MIRA PERO NO SE TOCA

La plaza emblemática de El Bermejo permanece cerrada las 24 horas. Por decisión de la comuna solo abrirá sus puertas para eventos puntuales. Un espacio público que desde su nacimiento albergó gran participación comunitaria. Otros espacios públicos de la zona también requieren mayor atención y cuidado municipal.

Hace meses quienes transitan a diario el Carril Mathus Hoyos quizás se pregunten ¿por qué la Plaza de las Artes y de las Flores permanece cerrada todo el día? Con la misma inquietud nos acercamos al lugar y conversamos con algunas vecinas sobre el cierre de la plaza. “Yo me he acercado y he preguntado sobre por qué estaba cerrada, esto empezó con la pandemia, y pensé que pasando un poco la pandemia iban a abrirla. Y no, el señor de ahí me respondió que no, solo la iban a dejar para eventos. Y la verdad que sería bueno que la abrieran porque hay muchos niños acá. Años atrás he visto que vienen niños del jardincito para disfrutar también del aire libre, me parece lindo que la volvieran a abrir”.

Otro vecino Fernando también nos decía “Está cerrada las 24 horas y cuál es el motivo de por qué está cerrada. Fíjate vos como piensan; dicen no porque se juntan los delincuentes, entonces qué hacen, en la plaza no pueden meter una pared entonces te meten una reja y la tienen cerrada las 24horas. No sé si hay otro caso en el país de tener una plaza cerrada las 24 horas”.

Tal como lo anunciaba la vecina sobre decisión del Municipio de abrir las puertas de la plaza solamente para eventos, la decisión se refleja en la única oportunidad que la plaza estuvo abierta, fue para el 20 de febrero con la Fiesta Burbujas y Sabores. Evento organizado por la comuna para la promoción de bodegas con música clásica en vivo. La convocatoria al evento anunciaba lo siguiente “Para asistir, y como los cupos son limitados, los interesados deben comunicarse por WhatsApp al 2615575445 (Subdirección de Turismo). Desde el área les enviarán un formulario para completar el proceso y, más cerca de la fecha, se contactarán para confirmar asistencia”.

Sin ninguna duda este accionar está muy lejos de la función que cualquier espacio público debiera brindar a su comunidad, y del rol del Estado es garantizar las condiciones para que ese acceso sea abierto y seguro: “Esperemos que se pueda volver a abrir, porque sí, viene mucha gente a preguntar por qué está cerrada la plaza y una no puede hacer más nada”. Algo para destacar es que dada la gran circulación de vehículos y las veredas angostas que lindan el carril Mathus Hoyos, hacen de vital importancia este espacio para la niñez y la comunidad. Al respecto la vecina nos decía “las veredas son muy angostitas y el carril es muy peligroso para los niños. Aparte está cerquita también el Centro de Salud que he visto a muchas mamás que a veces tienen que esperar y les vendría re cómodo en vez de esperar afuera en la vereda, por lo menos estar en la plaza que están más resguardaditos”.

Algo de Historia

La plaza fue inaugurada en el año 1995 tras el accionar de la comunidad mediante la presentación de proyectos a la comuna y el pedido constante para su realización durante años. La misma ha sido escenario de los “Encuentros en el Arte, la Cultura y la Producción Barrial” que se realizaban cada tres meses, en coincidencia con el cambio de estación. También la realización de ciclos de cine, día de la niñez, y demás eventos culturales dieron vida al anfiteatro que puede albergar 300 personas. Una plaza que nos invita al ejercicio de nuestra memoria colectiva ya que en sus paredes se puede apreciar el MURAL DE LA MEMORIA construido con el aporte de artistas, vecinos/as y estudiantes quienes plasmaron, uno por uno en miles de “yesitos”, en defensa de la vida y los derechos humanos.

Una plaza y algo más

Claramente este escenario de cierres de espacios públicos y recreativos no es el único por el que transita la comunidad de El Bermejo hace un tiempo. A esto se suma el cierre del camping APERBUCI espacio deportivo y recreativo muy valorado por la comunidad. Al respeto Fernando nos decía: “el problema que tenemos con esta intendencia de Guaymallén nos es solamente desde la parte ambiental sino también desde la parte social. Recuerden a los que son vecinos de El Bermejo que se cerraron los clubes por los tarifazos de gas, teníamos el APERBUCI al que iban un montón de jóvenes y chicos, chicas a practicar deportes tuvieron que cerrar. Una pileta climatizada hermosa, las escuelas de verano las privatizaron, tenías que pagar una cuota, una locura. Eso es parte del desastre que nos están dejando acá en el departamento”.

Por ultimo, también mencionaremos dos espacios públicos más que requieren la atención y el compromiso del Estado municipal con participación activa de la comunidad, la plaza ubicada en el barrio La Micela que presenta un estado de abandono sin cuidado forestal y con juegos deteriorados. Y la Plaza Escorihuela que si bien se ha iniciado con obras de mejoramiento, algunos vecinos junto a la Asamblea Socioambiental de Guaymallén han solicitado que se respete y cuide el arbolado existente. Fernando nos comenta lo siguiente: “quieren modificarla, nos dijeron verbalmente el Director de espacios verdes que querían modificar la plazoleta, hacer algunas mejoras y sacar la palmera. La palmera que es el centro de la plazoleta que tiene más de 60 años”.

