Grisel Soledad Barroso presentará sus esculturas en la sala de arte del Blas Shopping

La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de la inauguración de la muestra de esculturas “Espacio para crecer”, de la artista Grisel Soledad Barroso, que tendrá lugar el viernes 18 de febrero, a las 20h, en la Sala de arte del Blas Shopping (extensión de Salas de Arte Libertad). Podrá ser visitada hasta el 18 de marzo, de lunes a viernes de 8 a 20h y sábados de 9 a 17h, en Lincoln 277, de Villa Nueva.

La entrada es libre y gratuita. Para poder participar del circuito de exposición se deberán respetar los protocolos dispuestos por los organismos de salud.

Acerca de la artista

Soledad Barroso nació en Mendoza, en 1989. Desde muy chica se sintió atraída por los materiales plásticos, lo que la llevó a optar siempre por una enseñanza formal orientada a lo artístico, con fuertes convicciones de querer aprender e incursionar en las artes plásticas.

A sus 14 años aprendió pintura decorativa y marquetería, mientras cursaba el polimodal en la escuela Fray Mamerto Esquiú. Con grandes expectativas decidió terminar sus estudios en la Escuela del Magisterio, donde tuvo contacto con el arte y el diseño y fue impulsada a iniciarse en la pintura mural.

En 2012 participó en el encuentro Mendoza Pinta, organizado por la Municipalidad de Ciudad de Mendoza, en el que obtuvo una mención en la categoría de aficionados.

Siendo alumna de la Facultad de Artes y Diseño, colaboró en 2014 como ayudante en el Primer Simposio de Escultura. También ese año, quedó seleccionada para representar a Mendoza en el concurso Premio Desafío Hierros Líder, destinado a estudiantes, organizado en el marco de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco.

En 2015 egresó de la UNCuyo como profesora de Artes Visuales en la especialidad de Escultura. Actualmente sigue estudiando la Licenciatura en Artes Visuales.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, realizadas en Salas de Arte Libertad, ex Hotel Intercontinental, jardines del Museo Fader, Sala Pablo Sacchero, entre otras.

Palabras de la protagonista

“Espacio para crecer. En algún lugar encontrarás lo que estás buscando, en otro, dejarás aquello que deseas perder y, en éste, me verás crecer.

En este momento, ese afán por querer conocer un poco más sobre la escultura contemporánea, me hace pensar y querer llevarlo más allá. Me conmueven las formas orgánicas, las expresiones de los animales y la figura humana, objetos cargados de energía, a los que intento capturar plásticamente su esencia.

La concreción de la obra, sea figurativa o abstracta, surge de la investigación, la observación y el descubrimiento de sus aspectos morfológicos. Guiados por el mensaje se busca la experimentación con diferentes materiales, hasta hallar aquel con el que realmente se crea la simbiosis idea-forma-materia.

Como la maleza que crece entre las juntas de las baldosas, creo ese espacio para observar, pensar, experimentar, hacer y deshacer, no hay límites, más que la fuerza que me motiva.

No todo está ligado al azar, sino que sigo un patrón que organiza este caos propio del proceso creativo, que me permite la concreción de la obra.

Me valgo de todos los materiales que estén a mi alcance, como el metal, la madera, la resina, el yeso, la cerámica y el vidrio. Como alma de artesana, busco dominar la técnica, ante lo desconocido, como el fieltro, la urdiraña, aprendo en este constante hacer y deshacer.

Mis obras buscan provocar placer y disgusto, en una bipolaridad que invita al espectador a cuestionarse, que sienta y disfrute, que vea detalles de la realidad desde otro punto de vista, e incluso que sea partícipe de la obra.

Estoy en crecimiento, éste espacio muestra ese lugar que nos queda grande, donde a veces desde el deseo de conquistar otros sueños, dejamos de reflexionar cuando fue que crecimos tan rápido.

Mis esculturas abarcan diferentes etapas, desde mis inicios, hasta mi más reciente producción, con una mirada crítica de algunas problemáticas sociales”.

