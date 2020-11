Farinatta abre un nuevo local en Ciudad

Por Ismael Taha – @IsmaelTaha7

El mítico restaurante que nació en Mendoza Plaza Shopping extiende sus alas. Será a través de la apertura de una nueva sucursal en 9 de Julio 958, de la Capital.

Farinatta ya ha dejado su sello en el corazón de Guaymallén y planea ampliar su alcance. Para esto, han dispuesto abrir un nuevo local en 9 de Julio 958, de Ciudad. En el programa “Emprendedores en familia” dialogamos con Mariela Pizzolato una de las dueñas quién comentó: “Este nuevo negocio está trabajando bajo la modalidad de pedidos ya y Take Away”.

Consultada por la pandemia, Mariel sostuvo: “El rubro gastronómico, el hotelero y el de entretenimiento sin dudas fue el sector más golpeado. Fueron casi 5 meses cerrados en el que no sabíamos que iba a suceder. Por suerte los empleados pudieron entender la situación”.

Por otro lado, agradeció la ayuda estatal: “Pudimos recibir la ayuda del gobierno que nos facilitó pagar el salario de nuestros trabajadores. Sin embargo, va a costar años volver a levantar el sector y recibir ganancias”.

Asimismo, Pizzolato comentó como surgió la puesta en marcha del nuevo local: “A pesar de las dificultades siempre hay que reinventarse y eso es lo que intentamos con Farinatta centro. En esta ubicación estratégica podemos tener una llegada a un mayor número de personas, varias partes de Ciudad, Godoy Cruz, Dorrego, San José y demás”.

La nueva sucursal no contará con mesas para el consumo en el lugar, se trabajará con pedidos ya y con la modalidad de compra al paso. Mariela Pizzolato dejó un saludo y una invitación: “Envío un saludo grande a toda la audiencia y un agradecimiento a todos los que nos eligen día a día. Y a los que todavía no, los invito a probar nuestros productos que no se van a arrepentir”.

