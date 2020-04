Encuentros con fauna silvestre: recomendaciones y sugerencias

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, pueden aumentar estos contactos por la disminución de circulación en la vía pública.

La fauna silvestre es el conjunto de animales vertebrados e invertebrados que se encuentra en su estado natural de libertad e independencia del ser humano y que habitan de forma permanente, circunstancial o momentánea en cualquier ambiente natural o artificial. En nuestra provincia, algunos ejemplos de especies que habitan en las zonas periurbanas son el zorro (Lycalopex griseus), la comadreja (Dielphis albiventris) y las aves rapaces como caranchos (Caracara plancus), lechuzas del campanario (Tito alba), águilas moras (Geranoaetus melanoleucus), gavilanes (Parabuteo unicinctus) y aves más pequeñas, como el siete cuchillos (Saltator aurantiirostris).

La disminución de circulación por las medidas de aislamiento podría incrementar las posibilidades de que tenemos de encontrarnos frente a frente con ejemplares de la fauna silvestre protegida de nuestra provincia. Es muy importante saber cómo actuar ante esa situación.

Ante eventos de estas características, tenemos que ser conscientes de que estamos tratando ante animales silvestres y no domésticos, lo que significa que el accionar de ellos es muy diferente. Cualquier movimiento que normalmente no asustaría a un animal doméstico puede ser interpretado como una agresión por una especie silvestre y nuestro intento de asistirlo puede ponernos en peligro. Si el animal se siente acorralado y no tiene posibilidad de huir, intentará defenderse de lo que considera una agresión de nuestra parte.

Las posibilidades de encontrar un animal silvestre en nuestros domicilios aumenta, sobre todo si están ubicados en zonas rurales o semiurbanizadas. Ante esta situación, es fundamental avisar a las autoridades y no intentar resolver el caso sin asesoramiento.

Si el animal se encuentra en una situación de riesgo o lastimado, se debe avisar a las autoridades competentes en la materia: Dirección de Recursos Naturales Renovables Departamento de Fauna Silvestre, comunicando lo sucedido al:

261 4257065/ 4252090 int 25

www.ambiente.mendoza.gov.ar

911 Base de Policía Rural de Mendoza

Una manera muy efectiva de evitar que especies silvestres frecuenten nuestro domicilios es mantener una limpieza integral de la vivienda y los alrededores, ser consciente con el manejo de los residuos, respetando los horarios de recolección. No generar acumulación de chatarra en los patios, dado que se puede convertir en refugios para especies como roedores, y provocar así el interés de acercamiento por parte de rapaces, serpientes y zorros, entre otros, motivados por la disponibilidad de alimento.

La posibilidad de apreciar la presencia de la fauna silvestre que nos rodea nos permite reflexionar respecto de la posibilidad de lograr una convivencia sin interferir con su desarrollo natural, entendiendo que cada individuo cumple un rol ecosistémico y, ante cualquier situación de riesgo, avisar a la autoridad.

La Dirección de Recursos Naturales Renovables recuerda que la fauna silvestre de la provincia de Mendoza está protegida por la Ley Nacional de Fauna 22421, la Ley Provincial de adhesión 4602, su modificatoria la Ley 7308 y el Decreto Reglamentario 1890/05. La captura, tenencia ilegal y comercialización de fauna están penadas por la legislación, como también la destrucción de sus hábitats.

El presunto infractor podría quedar a disposición de la Justicia y podrá ser reprimido con penas de prisión. Además, las multas por este tipo de infracciones alcanzan valores de hasta $100 mil por ejemplar, según la gravedad del hecho.

Fuente: Prensa de Gobierno.

Comentarios

comentarios