El Gobierno de Mendoza oficializó el aumento para los estatales

El gobierno de Rodolfo Suarez publicó en el Boletín Oficial los aumentos para los trabajadores del Estado que aceptaron la propuesta ofrecida en diciembre.

Este viernes el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial los aumentos a los trabajadores del Estado mendocinos. Se trata de aquellos que aceptaron la propuesta que elevó el Ejecutivo comandado por Rodolfo Suarez en diciembre del 2020.

Lo que no está claro y resta definirse tiene que ver con lo que sucederá con los gremios que no aceptaron la propuesta, por lo cual no obtendrán el bono de $54.000.

A través del Decreto 1.807 del 30 de diciembre, este viernes se homologaron los acuerdos entre el Gobierno y los distintos sindicatos. Entre los que aceptaron la oferta están Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales Médicos); ATE (Asociación de Trabajadores del Estado); UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación, delegación provincial); y APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control).

Dicho aumento será del 20% pero dividido en tres entregas. La primera, del 7%, en el mes de marzo; la segunda también del 7%, en julio; y la última, del 6%, será en octubre.

Además, se pagará un bono de $54.000 en doce cuotas, con el siguiente formato: desde enero a agosto de 2021, $4.000; septiembre y octubre $5.000; noviembre y diciembre de 2021, $6.000.

Los únicos tres gremios que no aceptaron la oferta fueron el de los empleados judiciales, el de los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y el SUTE.

El aumento para esos tres sectores será efectuado por decreto, es decir que será el mismo que para el resto, pero no percibirán el bono de $54 mil.

Comentarios

comentarios