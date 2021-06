Bolivia, embarcada en la carrera espacial sin olvidar sus raíces indígenas

entre los años 1500 a. C. y 1187 d. C. donde hoy está Bolivia. De su herencia perdura la ciudad arqueológica de, situada en La Paz. Sus templos ceremoniales, como la Puerta del Sol, servían también para observar las estrellas y calcular las épocas de cultivo. Luego de cientos de años de olvido astronómico, en el Estado Plurinacional se creó la, la cual indaga en el cosmos desde una óptica moderna pero también ancestral.

“El TKSAT1 vino para dar servicios de telecomunicaciones a la población rural, que en esa época no tenía acceso a estos servicios. Había una situación de exclusión de un tercio de la población boliviana que vive en el área rural”, dijo Zambrana a Sputnik en las oficinas de la ABE, ubicadas en el barrio paceño de Calacoto.

Consignó que hasta el momento, el 95% de la población boliviana —calculada en 11 millones de personas— “vive en un lugar que tiene comunicaciones. El otro 5% lo puede tenerlas disponibles en un par de semanas, en cualquier punto del país”, pero es un porcentaje de población habitante de áreas rurales y selváticas, donde, por su modo de vida, no consideran de importancia meterse a navegar en Internet ni ver TV.

¿Habrá un Túpac Katari 2?

El director de la ABE aseguró que “ya tenemos un proyecto para un segundo satélite de comunicaciones, pero todavía no es momento de implementarlo. Aún estamos lejos de la fecha en que esto va a ser necesario”.

¿Una Agencia Espacial Latinoamericana?

“El plan era que el satélite cubriera su costo. Quizás no lo logremos, aunque vamos a estar muy cerca. Pero el principal objetivo no es que el proyecto gane dinero o cubra todos sus costos, sino integrar a un tercio de bolivianos, que no tenían servicios de telecomunicación”, afirmó Zambrana, quien estudió Ingeniería Electrónica y Administración de Empresas.