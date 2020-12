Windsurf: mendocinas se preparan para sus desafíos internacionales 2021

Se trata de Celia Tejerina y la juvenil Constanza Almenara, que continúan sus prácticas de cara a sus respectivas competencias del año próximo.

Tras la reprogramación anual de la mayoría de las actividades deportivas a nivel nacional y mundial por la pandemia, los windsurfistas mendocinos también van retomando de poco su ritmo de entrenamientos, tanto en el aspecto físico como en la navegación, con distintos objetivos deportivos, pero con la misma ilusión de mantener la vara alta del windsurf argentino a nivel internacional.

María Celia Tejerina, de 26 años, que está en cuarto año de Ciencias Económicas de la UNCuyo, se encuentra entrenando en Buenos Aires, con su principal objetivo puesto en su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Explicó: “Estoy ciento por ciento dedicada a realizar una buena participación en los Juegos Olímpicos y trabajando con mi entrenador. Por suerte, de a poco vamos volviendo a la normalidad de los entrenamiento, lo que me pone muy contenta”.

La atleta, que ya tuvo su debut olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 ganó la clasificación para la cita olímpica de Tokio, tras coronarse campeona en el Sudamericano de Clase RSX femenina, disputado en febrero pasado en la ciudad de Mar del Plata. Allí superó en la tabla final a la brasileña Bruna Martinelli y a la venezolana Dismary Bonillo.

“Claramente mi objetivo son los Juegos de Tokio”

Aseguró Tejerina que “claramente mi objetivo para 2021 son los Juegos de Tokio, con la firme propuesta de quedar entre las 15 mejores. Obviamente, estoy haciendo todo lo mejor posible y trabajando para que ese número sea cerca de las primeras 10. Está el panorama complicado por el tema de los apoyos y demás, pero con muchas ganas de seguir trabajando y disfrutar de estos juegos. Tenemos campeonatos de por medio, pero dependemos del apoyo que tengamos para poder asistir”.

En cuanto al ritmo de los entrenamientos, aclaró que “estamos un poco volviendo a las pistas y organizándonos mejor. Es un período muy especial, con todo esto de la pandemia y no poder viajar, sobre todo por no trabajar con mi entrenador, estuve más abocada a la parte física. Ahora que puedo viajar y entrenar en Buenos Aires, estamos haciendo más la parte técnica específica en el agua, suplir el tiempo que no pude navegar. Estoy contenta porque no siento que haya perdido tanto y de a poco, me voy sintiendo más cerca de mi óptimo nivel. Este es mi segundo bloque de entrenamiento que hago en Buenos Aires en este año, el anterior fue el mes pasado que fue de 20 días, pero este es más corto, de 10 días y el plan a seguir es para todo el año próximo hasta los juegos es similar, pero con un bloque por mes. A partir de allí, cuando me sienta más cómoda técnicamente, poder encarar los dos turnos de entrenamientos, tanto técnico como físico en un mismo período”.

Respecto al desarrollo de este deporte en la provincia, expresó que “la verdad que me siento muy contenta por el nivel del windsurf. Desde que yo comencé, ha crecido mucho y actualmente nos encontramos en un momento muy especial porque tenemos un semillero de niños muy grande, que tienen principalmente el apoyo de sus padres y están muy motivados, eso es muy lindo verlo, sería muy bueno que se pueda mantener en el tiempo, que puedan trascender los chicos y llegar a un juego olímpico como yo lo logré”.

Comentó que “por ahí lo que hace más duro ser de Mendoza, que por lo menos en mi caso es lo que más tengo que sufrir, es que si bien nosotros tenemos unos espejos de agua hermosos, el hecho de competir siempre en el mar es como una dificultad, porque las condiciones son muy distintas. Para mantener un nivel muy alto y estar a la altura de las competencias internacionales, realmente el sacrificio que se tiene que hacer tanto físico, mental y económico es muy grande, pero reconozco que esto también nos fortalece mucho”.

Tejerina adelantó que para los Juegos Olímpico Paris 2024, “tendremos como una especie de nuevo juego, ya que cambiarán las tablas y creo que nos va a traer como un cambio de juego a nivel de Argentina y espero que sea favorable. En cuanto a Mendoza, creo que será algo positivo que nos toca vivir, porque con esta nueva tabla en teoría, no afecta el tema de las condiciones del mar, las olas. Si bien siempre es importante navegar en el mar, que es donde competimos por lo general, con esta tabla ya se han hecho más campeonatos en lagos y no es tan determinante en una condición u otra, por lo que espero nos favorezca”.

“Ser una de las referentes de este deporte en Mendoza –dijo-, no deja de ser una responsabilidad, pero me encanta llevarla a cabo como tal. Realmente que haya una Escuelita de Windsurf en Potrerillos con tantos chicos y verlos tan motivados me encanta. Me gustaría apoyarlos un poco más, estar más cerca de ellos, pero creo que el sentimiento es de poder sentir que ellos tienen una esperanza que alguien de Mendoza llegue a un juego olímpico, apoyarse y aferrarse a eso”.

Coni con la mente en el Mundial y el Panamericano

Por su parte, la juvenil windsurfista godoycruceña “Coni” Almenara, de 17 años, está terminando el 5.º año en el Colegio Santa María de la Universidad Champagnat y el próximo año, ingresará a la Facultad de Psicología en la Universidad Católica. Proviene de una familia conformada por sus padres Gustavo y Carina y su hermano Gerónimo de 15. Coni le dio continuidad a la actividad familiar por la vela, ya que su padre y su hermano también navegan.

Explicó la joven atleta que “actualmente estoy corriendo en dos categorías: por la edad que tengo, me corresponde la denominada Bic techno 293 que está para diferentes edades, a mi me corresponde menores de 19 y por el otro lado, para los Juegos Olímpicos de París 2024, la categoría olímpica cambió, lo que era la RSX que veremos en Tokio, ahora la modalidad se llama IQ Foil y entreno en ambas”.

Comentó que sus principales objetivos para el próximo año son “el Mundial Juvenil en Brasil en diciembre 2021, para menores de 19 años y los Juegos Panamericanos Juveniles en Colombia en setiembre próximo, Menores de 22. Primero tendré que clasificar en los selectivos que se disputarán en Argentina, cuyas fechas aún no están oficializadas”, agregando que “tuvimos la suerte que en febrero pasado se disputó el Campeonato Sudamericano de las Clases Bic en el Lago San Roque (Córdoba), donde salí primera en Menores de 19 años”.

Manifestó en cuanto a sus entrenamientos que “son tres veces por semana de gimnasio, más otros días de trote y movimientos aeróbicos. Actualmente, estoy navegando cuatro veces en el dique Potrerillos, pero ahora que terminé el colegio, la idea es sumar un día más de navegación”.

Destacó además que “está bueno que se conozca que “la Asociación Mendocina de Windsurf cuenta con escuelas de navegación, coordinadas por Agustín Reynaud, gracias a la Nación y al Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, donde hay distintos niveles y la idea es captar cada vez más chicos y que este deporte, que por ahí no es tan conocido, llegue a muchos lugares”.

En ese sentido, la deportista comentó que “en estas escuelas de nivel inicial yo les enseño a los chicos y una vez que cumplen con un nivel determinado, pasan a las órdenes de Agustín que los termina de preparar. Hemos tenido muchos buenos resultados que se vieron reflejados en el Sudamericano, por lo que la iniciativa está funcionando muy bien”.

Finalmente, en cuanto al balance de un año atípico por la pandemia, Almenara explicó que “al principio fue muy difícil, porque entrenábamos sin ningún objetivo claro en el horizonte y eso dificulta un poco las cosas. Ahora, que ya pasamos esa incertidumbre y sabemos lo que tenemos por delante un poco más claro, creo que fue productivo para nosotros, para encontrarnos con nosotros mismos, el deporte tiene un factor muy grande psicológico y emocional, por eso creo que fue muy útil este tiempo que tuvimos para reflexionar”.

