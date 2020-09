WhatsApp trabaja en una nueva herramienta para enviar imágenes y videos que se autodestruyen

La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en una nueva función por la que introducirá la eliminación automática de imágenes, videos y GIFs enviados en conversaciones.

Esta nueva función, llamada ‘Expiring Media’ (‘Medios que caducan’, en inglés) apareció en la versión beta 2.20.201.1 de WhatsApp para Android, según informó el portal WABetaInfo. La función, al igual que los mensajes que se autodestruyen, permitirá que los usuarios envíen imágenes, videos y GIFs que desaparecerán de forma automática una vez el destinatario abandone el chat.

Para activar esta función, WhatsApp contará con un nuevo botón con el ícono de un temporizador y al tocarlo se volverá de color verde, lo que indica a los usuarios que los archivos que vayan a compartir se caducarán de forma automática. A diferencia de los mensajes que se autodestruyen, no existe la posibilidad de configurar un temporizador, ya que el archivo enviado desaparecerá por completo después de abrirlo.

Además, los clips , imágenes y GIFs eliminados no serán reemplazados por un mensaje como “Este medio ha caducado”, por lo que no dejará ningún tipo de rastro. Hasta el momento, WhatsApp no está probando ninguna función de detección de capturas de pantalla para los archivos que caducan, según explicó WABetaInfo.

Cabe recordar que la posibilidad de programar la eliminación de mensajes, que incluyan fotos, videos y textos, está disponible desde hace rato en Telegram. En estos chats secretos tampoco se pueden tomar capturas de pantalla para cuidar la privacidad de los usuarios.

Otras funciones que llegarán a WhatsApp

Fondos de pantallas personalizados

La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando para añadir una función para que los usuarios puedan cambiar y personalizar los fondos de pantalla de cada chat.

En este sentido, la función permitiría elegir diferentes fondos de pantalla para cada chat en la aplicación para sistema operativo iOS, aunque podría llegar pronto también para Android. Por el momento se pueden cambiar los fondos de pantallas pero no de manera personalizada por chat sino que las modificaciones se replican de igual manera en todas las conversaciones.

Usar la misma cuenta en cuatro dispositivos a la vez

La aplicación de mensajería WhatsApp se encuentra en las últimas fases de desarrollo para crear una nueva función que se conocerá como múltiple dispositivos o dispositivos múltiples y que permitirá usar una misma cuenta en hasta cuatro dispositivos distintos.

El soporte para esta característica es una función que la compañía, propiedad de Facebook, lleva desarrollando desde hace varios meses, según ha ido dejando ver muestras en el código de su software. El mes de junio, una beta del servicio reveló que este soporte se extendería hasta a cuatro móviles.

