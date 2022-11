Viñedos y frutales enteros fueron arrasados por intensas heladas

En Mendoza hay zonas que sufrieron pérdidas del 50% debido a la ocurrencia de bajas temperaturas en los últimos días.

La tierra “del sol y del buen vino” vive jornadas complicadas en la producción. Las condiciones meteorológicas le están jugando una mala pasada a la futura cosecha de los diversos frutales, principalmente la vid. Esta semana, las fincas tuvieron duros contratiempos: se registraron heladas tardías, las cuales provocaron daños de magnitud en zonas clave de la geografía cuyana, especialmente en el Valle de Uco y en el sur provincial. Sin embargo, en la Patagonia y el Norte argentino también se evidenció el impacto de los bajos registros térmicos.

De acuerdo con un relevamiento realizado por LA NACION, en base a lo alertado por los productores, las estimaciones en pérdidas generales llegan al 20% en Mendoza, aunque hay sitios clave de la geografía local donde el golpe supera en promedio el 50%, dependiendo de la activación que se pudieron realizar de los sistemas de defensas en los campos. En tanto, en la Patagonia, ya sea en fincas de Neuquén, sobre todo en la localidad de San Patricio del Chañar, y Río Negro, las pérdidas también fueron de una magnitud similar. Asimismo, se registraron efectos negativos en tierras productivas de Cafayate, en Salta. “Han sido días desastrosos”, comentaron a este diario los productores damnificados por las heladas.

El sistema frontal pronosticado para el domingo, que trajo temperaturas de más de 3 grados bajo cero, golpeó con fuerza a los cultivos, sobre todo viñedos, pero también se evidenció en durazneros y ciruelos. En este sentido, se espera ahora la presentación formal que hagan los productores de la real afectación del fenómeno climático para que las autoridades activen el proceso correspondiente para otorgar la cobertura.

En Mendoza, las zonas más afectadas del Valle de Uco fueron Paraje Altamira y El Cepillo, en San Carlos, así como Vistaflores y Agua Amarga, en Tunuyán. “Días muy tristes, con daños bastante marcados en estas zonas del Valle de Uco. Hay fincas donde las heladas arrasaron”, comentaron ingenieros y enólogos consultados por LA NACION, donde hubo puntualmente viñedos que perdieron más del 80% de la producción.

“Las últimas dos noches han sido muy dañinas para el sector vitivinícola de todo el país, desde los Valles Calchaquíes hasta el Alto Valle, en Río Negro y Neuquén. Hubo daños, en ambos casos, de hasta el 100%, con una de las peores heladas en los últimos 15 años. Estamos todavía dimensionando el daño, sin dudas una muy mala noticia para los productores y bodegas de todo el país”, expresó a LA NACION Francisco Do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina. “Fue terrible. Nunca tuvimos una helada tardía tan fuerte. Hay fincas que las peló”, agregó, en tanto, a este medio un productor de Neuquén.

También el impacto se sintió con fuerza en el sur mendocino, sobre todo en San Rafael y General Alvear, donde la temperatura mínima alcanzó -3.5ºC. Allí, los diversos tipos de frutales se vieron afectados por el fenómeno climático tardío, que podría repetirse a mediados de noviembre, según advierten los especialistas.

“Con suerte me quedará, con viento a favor, el 50% de la ciruela. El año pasado saqué 40 toneladas, mientras que ahora no llegaremos a las 20 toneladas. Me salvé con los membrillos, pero con la ciruela me reventó”, contó a LA NACION el productor Cristian Bonini, de General Alvear, en el sur mendocino. “Ni hablar de lo que pasa con los precios: la ciruela en fresco me pagaron el kilo 120 pesos y nos dicen que el año que viene van a pagarla a 90 pesos. Hemos tenido 100% de inflación y vamos cobrar un 30% menos. Qué difícil la vida del productor”, se lamentó.

Desde el Conicet, el meteorólogo Maximiliano Viale se refirió a lo ocurrido con las bajas temperaturas en estas regiones. “Una situación meteorológica extraordinaria en el sur de Sudamérica es la responsable, no sólo de las heladas en Cuyo y otras zonas de Argentina, sino que también de las tormentas de viento y polvo en Patagonia, días previos y el frío alcanzando hasta el Ecuador al este de los Andes”, indicó el especialista.

Con fuego, una forma de combatir las bajas temperaturas en viñedos que eligieron productores en los últimos días

Por su parte, desde el Ministerio de Economía de Mendoza indicaron que hasta el viernes 11 de noviembre estará abierto el registro de denuncias por daños causados por heladas tardías para productores agrícola de toda la provincia. El trámite se efectúa en las delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas o a través del Sistema de Información Agrícola (www.sia.mendoza.gov.ar); esta opción sólo está habilitada para quienes tengan “aceptado” el RUT digital.

De acuerdo con la Ley Provincial de Emergencias Agropecuarias, en relación con las heladas tardías, se dispone un período de 20 días seguidos desde la fecha de ocurrencia del evento para dejar que se manifiesten los daños en los cultivos. Luego, se establece un plazo de 10 días hábiles administrativos para tomar las denuncias por daños.

