Viajes sin cargo para donantes de sangre en Mendoza

Desde hoy, hasta el 20 de noviembre, Uber ofrecerá códigos promocionales a quienes quieran y puedan donar sangre, para que realicen viajes gratis ida y vuelta al Centro Regional de Hemoterapia.

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, desde el Centro Regional de Hemoterapia, realizó una alianza con la plataforma Uber. Que permite que los usuarios de la App de Uber que cumplan con los requisitos para donar sangre puedan viajar desde y hacia el Centro de manera gratuita.

Este convenio posibilitara ofrecer una opción gratuita de movilidad segura a través de la aplicación a quienes deseen donar sangre en Mendoza. Con el objetivo de promover la donación de sangre en la Provincia.

Para respetar el distanciamiento social y proteger la salud de toda la comunidad, las donaciones se realizan únicamente con turno previo a través de la web.

Quienes se registren a través de la web para donar, recibirán una confirmación del Centro Regional de Hemoterapia con el código promocional que deberán ingresar en la App de Uber para solicitar

los viajes sin cargo desde y hacia el Centro, de manera rápida y segura.

Requisitos para donar



Tener entre 16 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Gozar de buena salud y descansar bien la noche anterior

No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea

No consumir drogas ilegales

No haberse realizado tatuajes, perforaciones o cirugías en el último año

No haber tenido fiebre, tos, dolor de garganta o resfrío en los últimos 14 días.

Ante la pandemia del COVID-19, quien desee donar sangre y haya estado en contacto estrecho con casos de coronavirus, puede hacerlo recién después de los 14 días del último contacto y en el caso de ser convivientes, luego de recibir el alta médica.

En caso de cualquier consulta, comunicarse con el Centro Regional de Hemoterapia al 4204467, de lunes a viernes de 8 a 15 o a través de sus redes sociales: Instagram.com/crhmendoza y facebook.com/CentroRe

