Venta directa de garrafas para los días 8, 10 y 11 de marzo

El municipio informa el cronograma de venta directa de gas envasado en Guaymallén, que se realizará los días lunes 8, miércoles 10 y jueves 11 de marzo. El operativo local permite a los vecinos adquirir garrafas de 10 kg. al valor oficial de $420 cada una.

En el marco de distanciamiento social vigente, tanto el proveedor como el personal del municipio llevan tapaboca, alcohol en gel; y se organiza la fila para que los interesados respeten la distancia establecida mientras esperan ser atendidos. También se solicita a quienes se acerquen que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, tales como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapaboca, no tocarse la cara y toser en el pliegue del codo.

Este servicio es coordinado por la comuna con las empresas distribuidoras, está abierto al público en general, no hay límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Cronograma

Lunes 8 de marzo

9:30h: barrio La Micela. 4 de Julio y La Merced, distrito El Bermejo.

10:15h: plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez, distrito El Bermejo.

11h: barrio Nueva Alborada. Alighieri y Victoria, distrito El Bermejo.

11:45h: Delegación El Bermejo (a cargo de Colonia Segovia y El Sauce). Avellaneda 4254, distrito El Bermejo.

12:30h: Unión Vecinal Servicios Público El Sauce. Calle Alfonso X al 50, distrito El Sauce.

13:15h: Plaza de Colonia Segovia. Ruta 24 y Buenos Vecinos, distrito Colonia Segovia.

Miércoles 10 de marzo

9:30h: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo, casi Los Pinos, distrito Puente de Hierro.

10h: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 S/N°, distrito Puente de Hierro.

10:30h: plaza del barrio Malvinas Argentinas. Pablo Neruda y Grenón, distrito Puente de Hierro.

11h: Unión Vecinal del barrio Libertador. Las Golondrinas y Severo del Castillo, distrito Puente de Hierro.

11:30h: SUM del barrio Los Olivos Norte. Calle 12 de Octubre S/N°, distrito Los Corralitos.

12h: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi, distrito Los Corralitos.

12:30h: Delegación Los Corralitos (a cargo de La Primavera y Colonia Molina). Severo del Castillo 4810, distrito Los Corralitos.

Jueves 11 de marzo

9:30h: escuela Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez, distrito Kilómetro 8.

10h: Plaza del Agricultor. Silvano Rodríguez y Benjamín Argumedo, distrito Kilómetro 8.

10:30h: Benjamín Argumedo y Las Champas, distrito Kilómetro 8.

11:15h: SUM de los barrios Congreso y Progreso. Bonfanti y Solari, distrito Rodeo de la Cruz.

12h: plaza 20 de Junio. Barrio Cocucci, distrito Rodeo de la Cruz.

