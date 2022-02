Vendimia 2022: el PRO arremetió contra Marcelino Iglesias por la “reina blue”

Desde el PRO de Mendoza emitieron una carta solicitándole al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, que reconozca a Julieta Lonigro como reina de la Vendimia de su departamento, luego que desde la comuna hayan anunciado la cancelación de la elección oficial. El pedido se da a semanas de que se concreta el acto central en el teatro griego Frank Romero Day y plantea que existe una “cuestionable legalidad” en la decisión de Iglesias.

Lonigro resultó electa reina de la Vendimia de Guaymallén, en un festejo no avalado por el Municipio. La joven representó al distrito Los Corrallitos, tiene 22 años y estudia la licenciatura en enología. Al no ser reconocida, se convirtió en una especie de “reina blue” o “reina paralela”.

En ese sentido, el partido político presidido a nivel provincial por el diputado Álvaro Martínez, sostuvo que “la elección de las reinas es parte sustancial de los festejos vendimiales desde sus inicios. Es evidente que no puede haber Vía Blanca de las Reinas sin reinas”.

RESTAN SEMANAS PARA QUE SE CONCRETE EL ACTO CENTRAL DE LA FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA.

La carta completa

Sr. Intendente Marcelino Iglesias: Las autoridades partidarias provinciales y departamentales del Pro nos dirigimos a Ud. con el debido respeto para expresarle nuestra opinión acerca de la situación generada en Guaymallén respecto a la representante vendimial del departamento.

La Fiesta de la Vendimia surgió espontáneamente desde los trabajadores en 1913 y muchos años después, en 1936, fue institucionalizada por las autoridades provinciales. Ha trascendido generaciones y ganado fama dentro y fuera de las fronteras del país. Hoy es Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza. Así mismo la ley 6973 expresa:

“Declárase “Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza” la Fiesta de la Vendimia, en todas sus manifestaciones: Fiestas tradicionales barriales, distritales, departamentales, bendición de los frutos, carrousel, vía blanca de las reinas y acto central”.

La elección de las reinas es parte sustancial de los festejos vendimiales desde sus inicios. Es evidente que no puede haber Vía Blanca de las Reinas sin reinas. Las fiestas distritales y departamentales tienen como eje la elección de las respectivas candidatas.

Por transgredir la norma citada y otras que regulan la Gestión del Patrimonio Cultural de la Provincia, como las leyes 6034 y 6133, consideramos de cuestionable legalidad la ordenanza 9196 de Guaymallén que dispone: “Prohibir la organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del Municipio, de manera directa, de elecciones de reinas…”. Ante esta decisión, la comunidad del departamento ha vuelto a la tradición popular original de elegir a su reina sin la intervención de las autoridades políticas, resultando electa Julieta Lonigro, una estudiante de enología de 22 años. Consideramos oportuno que desde la Comuna se reconozca a la misma como representante departamental. Ello no implicaría contradecir la ordenanza aludida, puesto que tal elección no ha sido “auspiciada” por el Municipio.

La vendimia tradicionalmente le ha dado un rol central y protagónico a la mujer mendocina. Algunos vientos de modernidad ven en ello “violencia y degradación a la mujer”, por nuestra parte nosotros no vemos ex reinas que se sientan denigradas por su participación vendimial, al contrario, observamos a ex soberanas con roles centrales, unas juezas, otras al frente de algún municipio, protagonistas en el periodismo u otras profesiones que requieren talento y capacidad. Todas, orgullosas de haber participado de nuestra fiesta madre.