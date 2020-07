Vaquié llevó detalles del Mendoza Activa a General Alvear

El titular de Economía y Energía, junto a parte de su gabinete, fue recibido por el intendente comunal Walther Marcolini, quien manifestó la importancia de acompañar la iniciativa tendiente a reactivar la economía pospandemia.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía de la provincia, continúa recorriendo los departamentos de Mendoza para dar a conocer los detalles del programa de reactivación económica Mendoza Activa.

Durante la mañana, el jefe comunal de General Alvear, Walther Marcolini, recibió al ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, quien fue acompañado por el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo; el director de Ganadería, Damián Carbó, el titular dl Iscamen, Alejandro Molero, y el gerente de Mendoza Fiduciaria, Hernán Norando.

El intendente Marcolini comentó: “Sabemos que es una ley muy importante que fue pensada para la pospandemia en función de una crisis que se alarga y en uno de los momentos de mayor contagio. Junto al ministerio se ha trabajado en un programa que permitirá poner en marcha la economía y la generación de fuentes de trabajo”.

“Hemos trabajado con todas las áreas del Municipio para intentar adherir al programa aportando recursos y acompañar esta iniciativa, que entendemos es fundamental para la provincia de Mendoza”, añadió el jefe comunal.

Por otro lado, el funcionario municipal hizo referencia a la relación que la Provincia tiene con la Nación: “Nuestro municipio está pasando una situación complicada económicamente, como el resto de los departamentos, y es muy difícil atravesarla mes a mes. Sumado a ello, la falta de apoyo y discriminación por parte del Gobierno nacional en cuanto a la distribución de fondos por la crisis de COVID-19”.

Por su parte, el titular de la cartera económica de la provincia comentó: “Este año todas las economías del mundo se verán seriamente afectadas y en Argentina se complicará aún más, ya que viene de 8 o 9 años con una economía que no creció. Hoy por hoy, la discusión pasa por cómo terminará el capital social luego de la pandemia, cuántas empresas queden en pie y cuántos trabajadores pierdan su puesto de trabajo”.

A su vez, el funcionario dijo que se debe pensar en dos economías que pierden, en la que una reduce un 10 por ciento de sus empresas y la otra no. Al momento de concluir la cuarentena, estas economías son distintas, ya que la que perdió sus pymes y sus empleados verá mucho más difícil la posibilidad de levantarse que la que no, y es por ello que todos tenemos la obligación de colaborar en mantener ese capital social.

Vaquié comentó que el programa tiene algunos puntos importantes. Uno de ellos es el de complementar las medidas nacionales. En este sentido, remarcó: “No contamos con las mismas herramientas económicas del Gobierno nacional, no se emite dinero, no se maneja tipo de cambio, no hay comercio exterior que nos permita hacer un programa profundo y es por ello que intentamos complementar con nuestras medidas”.

“La situación política actual en la provincia, que ya todos conocen, hace que debamos enviar proyectos de ley que sean aprobados por mayoría simple, dado que algún proyecto de ley que necesitase dos tercios de aprobación no se obtiene. Entonces, bajo estos dos puntos básicos es que surge esta propuesta compuesta por tres líneas muy concretas que tienen que ver con el fomento a la inversión privada, créditos a través del Fondo para la Transformación y un programa de Entrenamiento Laboral Certificado, Enlace”, agregó Vaquié.

En cuanto a este último, el funcionario sostuvo que está pensado para que los mendocinos y mendocinas, de 18 años a 55 años, con colegio secundario completo, se entrenen durante cuatro meses, con la posibilidad de prorrogarlo por tres meses más, con un incentivo económico de 7 mil pesos. Una parte de este monto será pagado por el Gobierno de la Provincia y el resto por el empleador”.

Además, detalló que, en el caso de las pequeñas empresas (de hasta cinco empleados), el Estado pagará hasta 5 mil pesos, mientras que los 2 mil restantes deberán ser cubiertos por el empleador. En tanto, en las empresas con más de 25 empleados, los 7 mil pesos mensuales se pagarán por mitades iguales con un topo del 20% del plantel. En todos los casos, la estimulación económica responderá a una práctica laboral de cuatro horas o bien 20 horas semanales.

Por otro lado, el ministro aclaró que esta iniciativa se diferencia de la alternativa nacional, que incluye a jóvenes de entre 18 y 24 años cuyos estudios secundarios no han sido concluidos: “Con esta propuesta estamos complementando esta herramienta que puso en su momento el Gobierno nacional a disposición. Buscamos no competir con la iniciativa y, a su vez, incluir a todas aquellas personas mayores que se hayan quedado sin trabajo y que, por la edad, les cueste conseguirlo”.

En cuanto al financiamiento a través del FTyC, Vaquié dijo que se destinarán $650 millones a préstamos para pymes mendocinas con tasa fijas del 20% y mínimos requisitos.

Fomento a la inversión privada

Se trata de uno de los subprogramas que integran Mendoza Activa y está orientado a familias y pymes, en las que primero invierten y luego el Gobierno reintegra el 40% de la inversión. Ese 40% se distribuye en pesos en efectivo, bono fiscal para el pago de impuestos y por medio de una tarjeta de servicio, que se puede usar en alguno de los sectores económicos más afectados, como el hotelero, por ejemplo.

Por otra parte, el funcionario aclaró que el 40% de devolución se hará siempre y cuando las inversiones sean nuevas. Además, subrayó que a esa devolución se podrán sumar los municipios con 10% más, ascendiendo el porcentaje al 50% en esas comunas.

Por otro lado, Vaquié especificó que los interesados en participar pueden hacerlo en uno o en todos los programas: “Existe un subprograma para construcción, uno para comercios, otro para servicios, fruticultura, forraje, horticultura, industria o la agroindustria. Para conocer los requisitos que deben cumplir los mendocinos para ser parte de los programas, hemos puesto a disposición, momentáneamente, hasta que los proyectos sean aprobados por la Legislatura mendocina, el correo consultasmendozaactiva@mendoza.gov.ar.

Fuente: Prensa de Gobierno.

Comentarios

comentarios