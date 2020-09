Una ferretería con historia en el corazón de Villa Nueva

Por Ismael Taha – @IsmaelTaha7

En el programa “Emprendedores en Familia” entrevistaron a Yamila quien maneja la Ferretería llamada “Techados Look y Membranas Caballero”. El negocio lleva más de cincuenta años en Guaymallén.

Desde el programa radial llamado “Emprendedores en Familia” se entrevistó a Yamila Caballero para conversar acerca de la historia de la ferretería ubicada en Benavente casi Avellaneda de Guaymallén. La empresa fue fundada por el padre de Yamila, Enrique Jacinto Caballero y su socio Latrompeti.

Hace más de cincuenta años, Caballero y Latrompeti hicieron una sociedad para reparar techos, aunque luego se disolvió la unión de ambos metalúrgicos. Cuando falleció Enrique, su hija única, Yamila Caballero tuvo que hacerse cargo del negocio: “Cuando pasó lo de mi padre quedamos en cero, pero trabajando pudimos salir adelante”.

Tiempo después me casé con Ricardo Ferrer quien se hizo cargo del negocio: “Por suerte con mi marido pudimos potenciar la ferretería, actualmente tenemos aproximadamente 13 mil productos. También debo agradecer a varias personas que me ayudaron por la amistad con mi padre” dijo Yamila. Entre los rubros se destacan sanitarios, pintura y aerosoles, tornillos, rodillos, entre otras cosas.

Por otro lado, la empresa pudo especializarse en maquinaria relacionada con el agro: “Ingresamos al mercado del agro, vendiendo todo tipo de maquinaria, como cortadora de césped, semillas y demás” continuó la dueña. No obstante, planteó que fue difícil adaptarse a la tecnología y el hecho de ser mujer: “Se me dificultó al principio porque por la tecnología que no es mi fuerte, y el hecho de que esperaban una figura masculina al frente de un negocio como este. Por suerte mi marido me ayudó mucho”.

Para finalizar, destacó que a pesar de la pandemia, las ventas se mantuvieron y solamente tuvieron que cerrar un pequeño lapso por prevención: “Al comienzo tuvimos que cerrar porque hubo algunas personas contagiadas por la zona, pero después pudimos volver a abrir. Hubo algunos problemas con las entregas de productos, de todas maneras en líneas generales se trabajó bien” cerró Yamila Caballero.

Comentarios

comentarios