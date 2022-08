Una ballena jorobada ‘se traga’ a 2 chicas en California

Pero al animal no le gustaron las personas y después de unos segundos las escupió. Afortunadamente, no hubo víctimas. Cabe destacar que incluso una ballena tan grande no puede tragarse a una persona, pues su garganta es demasiado pequeña para ello. De hecho, por esta misma razón se alimenta de peces. Sin embargo, debido a la fuerza de su mandíbula podría haber lesionado a las jóvenes.