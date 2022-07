Un grave error al habilitar el paso a Chile puso a cientos de camioneros y turistas en situación extrema

9 de julio quedará sin dudas como el día de la desidia, inoperancia e irresponsabilidad de las autoridades del corredor internacional.

haber habilitado el paso esta mañana fue un grave error que no puede perdonarse, ni muchos menos pasar por alto.

A la enorme cantidad de camiones que permitieron cruzar a chile, se sumó el verdadero aluvión de turistas, en su mayoría familias completas, adultos, abuelos, niños y niñas que decidieron ir a la montaña en el momento menos indicado, el peor de los días, justo este sábado, cuando los meteorólogos habían pronosticado una fuerte nevada, ahora , ¿quién autorizó la apertura del paso en la mañana del sábado ocasionando una situación que ha puesto en riesgo a miles de camioneros y turistas?, ¿para qué está el comité de crisis, si en el análisis se erra de tal envergadura? en fin, preguntas que desde vialidad nacional, policía de mendoza y gendarmería deberán contestar.

Las máquinas no pueden trabajar, en camionetas y tal como muestran algunas fotografías arrojan sal para tratar de destrabar el camino y evitar que el combustible de los coches y camiones se agote y la situación se vuelva de preocupante y angustiante a una verdadera tragedia.

Una camioneta de vialidad arroja sal al asfalto

El camión salero de la Dirección Nacional de Vialidad no se lo vio trabajando, sí una camioneta 4×4 es la que lleva la sal y la arroja en el asfalto para tratar de diluir el hielo e intentar comenzar a rescatar a las personas de mayor vulnerabilidad.

EL PRINCIPIO DEL ERROR

Todo comenzó con la apertura esta mañana del túnel internacional, en ese momento, quién tomó la decisión tuvo un desacierto muy importante, una inoperancia que aún no sabemos su consecuencia, es decir, si en esta jornada y sabiendo el pronóstico no se hubiese permitido subir no estaríamos atravesando semejante situación de zozobra.

El comité de crisis está convocado y trabajando, haciendo lo humanamente posible, hay camioneros que han abandonado su carga y no pasarán la noche en el corazón del macizo andino por temor a morir congelados, muchos de los turistas quedaron atrapados en el túnel, donde para calefaccionarse deben encender motores, en cuya combustión se genera gases tóxicos que complican mucho más la situación.

Esperemos que la inoperancia sea enmendada con un rescate exitoso y rápido, eso sí, sabemos que no solo depende de la buena voluntad de los rescatistas, sino que la tormenta de nieve cese y se puedan mover los vehículos.

ESTO PASÓ HOY A LA TARDE

La escasa visibilidad y la intensa nevada hicieron vivir momentos de zozobra y alta preocupación a decenas de vehículos que transitaban por el corredor internacional (Ruta 7) que une Mendoza con el vecino país Chile. Las primera estimaciones hablan de unos 150 afectados.

Familias enteras vivieron momentos de tensión en la zona de cobertizos como muestra el siguiente video:

Las adversas condiciones climáticas que se registran en alta montaña obligó a Gendarmería Nacional a auxiliar a camioneros y turistas que pretendían cruzar a Chile antes de que se dispusiera el cierre del paso Cristo Redentor.

Durante la tarde noche de este sábado personal de Gendarmería Nacional montó un operativo de evacuación con vehículos propios para auxiliar a personas que se encontraban en Las Cuevas y otras localidades cordilleranas y fueron sorprendidas por el fuerte temporal de nieve. La importante precipitación nívea que se registró en la zona complicó las tareas debido al estado de la ruta.

Del lado chileno también la nieve se hizo presente y el transporte de carga vivió momentos de zozobra como muestra esta imagen.