Un arsenal de armas fue hallado enterrado en Guaymallén

Un increíble arsenal de armas y municiones fue encontrado este jueves durante un procedimiento policial es un domicilio ubicado en Guaymallén.
En las calles Thomas Guido y José Hernández, del mencionado departamento, encontraron una heladera enterrada en el patio. En su interior contenía una impresionante cantidad de armas largas de todo tipo (rifles, escopetas, ametralladoras) y miles de municiones para todo el armamento.
En el lugar fue detenido Ulises Nicolás Arce Collao, de nacionalidad argentina y de 28 años. El botín hallado sorprendió y preocupó a las autoridades provinciales, no sólo por la cantidad si no también por el calibre. Parte de todo ese armamento había sido robado en un vivero del barrio Matheu, en Las Heras, el pasado 7 de junio.
En detalle
– UN RIFLE SE MI AUTOMÁTICO, CALIBRE 22, MARCA BATAN, MODELO SUPER 54, SIN NUMERO FABRIL VISIBLE DE COLOR MARRON, CON CORREA DE TRASPORTE COLOR CLARO
– UN RIFLE SEMIAUTOMÁTICO CALIBRE 22, MARCA MAHELY CON GUARISMO BAJO RELIEVE 14604, DE COLOR MARRON
– UN FUSIL SEMIAUTOMATICO LIVIANO COLOR NEGRO, CALIBRE 7,62, CON LA INSCRIPCION “F.S.L.” “F.M.A.P.” “DM ROSARIO INDUSTRIA ARGENTINA”, CON NUMERO FABRIL 03413, CON CORREA DE TRASPORTE DE COLOR VERDE
– NUEVE CARGADORES PERTENECIENTES AL FUSIL CALIBRE 7,62, CON NUMERO FABRIL 03413, COLOR NEGRO
– UN ARMA DE FUEGO FMK3 CALIBRE 9 mm, CON NUMERO FABRIL 01003, COLOR MARRON, CON CORREA DE TRASPORTE COLOR NEGRO Y MARRON
– SEIS CARGADORES, CONTENIENDO EN SU INTERIOR (84) OCHENTA Y CUATRO CARTUCHOS CALIBRE 9MM
– CINCO CARGADORES DE 20 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE DE LARGO, COLOR NEGRO SIN NUMERACION VISIBLE
– DOS CARGADORES CALIBRE 11,25 CONTENIENDO UN TOTAL DE (11) ONCE CARTUCHOS DEL MISMO CALIBRE, UNO DE ELLOS CON NUMERACIÓN VISIBLE Nº 51299
– UN CARGADOR CALIBRE 22 MARCA BERSA, CON (08) OCHO CARTUCHOS COLOCADOS
– TRES CARGADORES MARCA “BATAN 54”, CON (13) TRECE CARTUCHOS EN TOTAL COLOCADOS DEL MISMO CALIBRE, SIN NUMERO FABRIL
– DOS FUNDAS PORTA PLACA DE COLOR NEGRO, SIN MARCA NI NUMERACIÓN VIVIBLE
– UN CHALECO DE TELA COLOR AZUL CON LA INSCRIPCIÓN ADUANA AFIP
– UN CHALECO DE TELA COLOR NEGRO CON LA INSCRIPCION AFIP ADUANA; (01) UN QUEPI COLOR AZUL CON UNA ESCARAPELA EN SU FRENTE
– UNA GORRA COLOR NEGRA CON LA INSCRIPCIÓN SERVICIO PENITENCIARIO
– UNA TRICOTA COLOR AZUL SIN INSCRIPCION
– UN BUZO COLOR NEGRO CON CAPUCHA CON LA INSCRIPCIÓN NIKE
– UNA MOCHILA COLOR NEGRA CON LA INSCRIPCIÓN NIKE; (37) TREINTA Y SIETE CARTUCHOS CALIBRE 22
– DECISEIS CAJAS CON LA INSCRPCION “SEEKER”, LAS QUE CONTENIAN EN SU INTERIOR (50) CINCUENTA CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO CADA CAJA
– DOCE ESTUCHES DE PLASTICO COLOR AMARILLO CON LA INSCRIPCION “REMINGTON HIGH VELOCITY 22”, LOS CUALES CONTENIAN EN SU INTERIOR (100) CIEN CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO CADA UNO
– DIEZ CAJAS CON INSCRIPCION “UNION METALLIC CARTRIDGE COMPANY” CONTENIENDO (50) CINCUENTA CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO EN CADA CAJA
– UNA CAJA CON LA INSCRIPCION “TRACER” LA CUAL CONTENIA (50) CINCUENTA CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO; (01) UN ESTUCHE DE PLASTICO CON LA INSCRIPCION “MINI-MAG” LA CUAL CONTENIA (100) CIEN CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO
– UNA CAJA CON LA INSCRIPCION “22 LARGO RIFLE” LA CUAL CONTENIA (50) CINCUENTA CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO; (01) UNA CAJA CON LA INSCRIPCION “PRECISION” LA CUAL CONTENIA (46) CUARENTA Y SEIS CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO
– CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO, DANDO UN TOTAL DE (2.785) DOS MIL SETESIENTOS OCHENTA Y CINCO CARTUCHOS CALIBRE 22 LARGO. Continuando también se halló (02) DOS CAJAS SIN INSCRICION VISIBLE, LAS QUE CONTENIAN (50) CINCUENTA CARTUCHOS CALIBRE 11,25 MM EN CADA CAJA; (65) SESENTA Y CINCO CARTUCHOS CALIBRE 11,25 MM SUELTOS; DANDO UN TOTAL DE (165) CIENTO SESENTA Y CINCO CARTUCHOS CALIBRE 11,25. (39) TREINTA Y NUEVE CAJAS CON LA INSCRIPCION “9MM LUGER” LA CUAL CONTENIAN (50) CINCUENTA CARTUCHOS CADA UNO
– UNA CAJA LA CUAL CONTENIA (42) CUARENTA Y DOS CARTUCHOS CALIBRE 9MM; (108) CIENTO OCHO CARTUCHOS 9MM SUELTOS; DANDO UN TOTAL DE (2.100) DOS MIL CIEN CARTUCHOS CALIBRE 9 MM
– UNA CAJA CON LA INSCRIPCION MAGTECH LA CUAL CONTENIA (28) VEINTIOCHO CARTUCHOS CALIBRE 40
– CAJAS CON LA INSCRIPCION “308 WINCHESTER” LAS CUALES CONTIENEN (20) VEINTE CARTUCHOS CALIBRE 308, DANDO UN TOTAL DE (40) CUARENTA CARTUCHOS CALIBRE 308 WHINCHESTER
– CINCUENTA Y OCHO CAJAS SIN INSCRIPCION LAS CUALES CONTIENEN (20) VEINTE CARTUCHOS CALIBRE 7,62 X 51 CADA UNO
– TRES CAJAS CON LA INSCRIPCION “CAZA MAYOR CAL. 7.62×51 M” LAS CUALES CONTIENEN (10) DIEZ CARTUCHOS CALIBRE 7,62 CADA UNO, (60) CARTUCHOS CALIBRE 7,62 SUELTOS DANDO UN TOTAL DE (1.250) MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CARTUCHOS CALIBRE 7,62
– DIECIOCHO CARTUCHOS CALIBRE 12.60 CON LA INSCRIPCION “UAB”.