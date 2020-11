Tormenta: ¿qué hubiese pasado si se producía un fin de semana?

En el programa No Tan Millennials hablamos con José Pozzoli, especialista en políticas ambientales, sobre la tormenta de ayer. ¿Podrían haberse evitado las consecuencias? Consecuencias que no fueron sólo económicas, sino que se suma la lamentable noticia de la muerte de un niño de 14 años en Godoy Cruz.

Pozzoli no se mostró sorprendido por lo ocurrido, ya que para él “esto era esperable, hay cosas que no se puede prever, como es la tormenta, pero sí podemos trabajar sobre riesgo, vulnerabilidad o el impacto que la tormenta pueda tener. Para esto está la ley de ordenamiento territorial y las políticas públicas para construir las obras que sean necesarias”. Sin embargo, ante esa falta de planificación aseguró que “no le encontramos una explicación a por qué no se hace”.

Fuente: MDZ.