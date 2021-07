“Tienen su propio ejército, bombardean a Israel cada vez que pueden y muchas veces bombardean al Líbano”

De ser la Suiza medio oriental a albergar a grupos terroristas que atentan contra su democracia, el Líbano ha pasado por un proceso caótico en las últimas décadas.

Por Sebastián Echegaray

El doctor Carlos Trad brinda un panorama general de la situación que está viviendo el Líbano al día de la fecha, también repasando el proceso que ha atravesado el país de Medio Oriente para convertirse en lo que hoy es. Un país pequeño aunque con bellos paisajes, reconocido por sus universidades en las cuales se han formado varios políticos de la región, supo tener un sistema económico y político destacable, pero en este momento es víctima de agrupaciones que han logrado vulnerar su libertad.

Carlos Trad comienza explicando cómo era el Líbano en el siglo pasado: “sus universidades son famosas en el mundo entero, de ellas hay que mencionar dos que son top, que es la Jesuítica y la de Antura, en ellas se forman los abogados, los políticos, de hecho no hay país árabe que no tenga uno o dos ministros en su estructura de origen libanés, formado en el Líbano. Esto se mantiene durante unos años pero la diáspora de los católicos empieza a crecer, le mandan el dinero al Líbano y de hecho es la primera fuente de ingresos del Líbano la diáspora, que hace que haya 2 millones de libaneses en el mundo, entre ellos mis abuelos y mis padres. Pero en el Líbano viven sólo 3 millones de habitantes”.

Desde 1970, el gobierno del Líbano está compuesto por una diversidad de religiones. Desde entonces hasta hoy, el Líbano tiene una constitución por la cual la presidencia es de los católicos, el primer ministro es de los musulmanes suníes, el presidente de la cámara es de los musulmanes chiitas, y como todos ellos están divididos en una gran cantidad de grupos, incluso los católicos también tienen otros grupos, su ministerio se conforma con18 ministros que tienen que contemplar todas las religiones, incluso los pueblos que no están viviendo en el Líbano, como son los kurdos y los otros pueblos.

“Esto entra en crisis y en el 1975 se produce la guerra civil del Líbano, que va a durar 15 años, que va a destruir por completo a Beirut y que va a generar un nuevo poder, hay que aclarar que la diáspora libanesa en general se conforma con católicos, los que se van del Líbano en lo que va de todos estos cientos de años son los que tienen un título, una profesión, una empresa, por ejemplo, el que es el hombre más rico del mundo que está en México es libanés, hay muchos de ellos en Francia”, explica el doctor.

Esto sucede porque el Líbano concentra las minorías de todos los países árabes, la minoría más menor de los países árabes es el cristianismo por eso en el Líbano son poderosos, el 85% de los países musulmanes son suníes, que es una organización religiosa dentro del Islam y el 15% restante son chiitas, que son también muy poderosos en el Líbano. Estos dos grupos se colisionan poderosamente, tienen guerras y luchas armadas entre ellos.

Luego de la segunda guerra mundial, el Líbano recibe a un millón de palestinos en el sur del país, “este millón se transforma en una nación dentro de la nación, portan armas, tienen su propio ejército, bombardean a Israel cada vez que pueden y muchas veces bombardean al Líbano, porque también atacan iglesias, atacan templos, atacan pueblos, hace una semana ha habido un hecho fructuoso en el Líbano, uno de los tantos de estos días, en el Líbano no hay combustible, no hay electricidad, hace años que tienen tres o cuatro horas diarias de electricidad por no gastar combustible, porque no pueden pagarlo. Hace 15 días no hay más combustible, incluso en las estaciones de servicio, gasolineras, hacen una severa restricción de ventas. Los otros días aparece un grupo con una ametralladora con 10 personas con escopeta, de una de las sectas que está operando y caminando dentro del Líbano, y se le anticipan a las siete u ocho colas de autos esperando para la gasolina, esto hace un griterío y le contestan con una ráfaga de ametralladora, con la cual mueren varios en la estación de servicio, entre ellos los que manejan la bomba de nafta”.

Por otra parte, el Líbano también ha recibido una gran cantidad de exiliados sirios, “la guerra produjo en Siria otro millón de refugiados, refugiados especiales. Todo lo que es el área de cultivo del Líbano, que eran los últimos que producían la acelga y las hortalizas de todos los países árabes está hoy ocupada por la población siria, pero la población siria y palestina se dedica a producir droga, porque esto produce ganancias rápidas y aceleradas, y los otros países árabes las compran con mucha facilidad, esto ha producido en el Líbano una ruptura total del equilibrio productivo, sus bancos han entrado en crisis, los bancos aguantaron toda la guerra del Líbano con un dólar de 1,5 libras libanesas, nosotros hemos gozado de eso hace 10 años en el Líbano con 1 libra y media cada dólar, hoy el dólar cuesta 15.000 libras, es decir, se ha producido una caída y de hecho se han puesto de acuerdo los bancos y han creado un cepo que no vende dólares, pero tampoco libera los dólares que vienen de afuera”, comenta Carlos.

El problema principal de este conflicto pasa por la lucha interna entre Chiitas y Sunitas, la cual parece no tener un final próximo. Por esto, el Papa, el Banco Mundial y funcionarios importantes, como Emmanuel Macron, hace tiempo que vienen realizando un pedido a los grupos musulmanes para que formen un gobierno, aunque sea transitorio, ya que no pueden seguir solventando sus gastos. Además, la Iglesia Católica ha manifestado su preocupación porque de continuar esta situación, los primeros en caer van a ser los templos católicos y cristianos, que todavía siguen siendo muy importantes, sobre todo para las universidades.

