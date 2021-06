The Economist, de los banqueros Rothschild, incita al derrocamiento del presidente de México

Con ferocidad inusitada, The Economist arremetió contra la política energética nacionalista del presidente de México, López Obrador (AMLO), a quien le dedica la portada de su edición para Latinoamérica —la portada de su edición global se la consagró al conflicto israelí-palestino con la amañada pregunta de: “¿Uno o dos Estados?”—.

La portada para Latinoamérica dice más que su contenido panfletario: donde aparece el logo de la petrolera estatal Pemex rodeada por un contingente de militares, además de otros mensajes pictóricos a la que es muy proclive la hermenéutica de The Economist.

El título opta por una postura teológica —’el falso mesías’—que nunca explica y se inspira en un título similar de ‘mesías tropical’ que le asestó al entonces candidato López Obrador la revista muy polémica Letras Libres, propiedad de la principal cadena de televisión del país, Televisa, y que dirige el israelí-mexicano Enrique Krauze Kleinbort,muy vinculado a los intereses de los banqueros Rothschild y de George Soros, además de ser miembro del Committee on the Present Danger, la Comisión Trilateral y de ser íntimo del expresidente panista Felipe Calderón.

El contenido del libelo repite la misma propaganda negra de la oposición golpista, en su gran mayoría financiada por EEUU, con sus aburridos y tautológicos calificativos inmanentes y condescendientes: “autoritarismo”; “populismo”, etc. Promueve publicitariamente que en las elecciones intermedias del 6 de junio se vote por la oposición.

Lo más ominoso proviene en su conclusión para que intervenga EEUU que “debe poner atención (…). EEUU no debe cerrar los ojos al autoritarismo rampante en su patio trasero (…).Biden debe enviar amenazas (sic) reservadas”.

Los banqueros Rothschild ostentan una importante participación accionaria en la propiedad de The Economist, al unísono de la familia Agnelli (dueños de FIAT). Sus intereses son representados por la feroz tuitera Lynn Forester de Rothschild, casada en terceras nupcias con Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild, consejero financiero de la reina Isabel.

No es ocioso señalar que la luna de miel de Lynn Forester y Rothschild fue en la Casa Blanca a invitación de los Clinton (Bill y Hillary).

El intervencionismo de EEUU en los asuntos internos y soberanos de México, al que incita la revista de la monarquía neoliberal británica The Economist, es la repetición de dos artículos en The New York Times —muy cercano de George Soros y los Clinton—,de sus antenas en México: los israelíes-mexicanos Enrique Krauze Kleinbort y Castañeda Gutman.