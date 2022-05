La condena fue dictada el 26 de noviembre pasado por la jueza Belén Renna, cuatro años después de la denuncia hecha por su madre, cuando la nena, en ese momento de 3 años, le dio un detalle que destapó todo.

“Esta condena nos parece muy mal porque el abuso simple se compara con un tocamiento, pero en este caso la introducción de dedos en el ano y vagina fue considerado abuso sexual simple”, relató la madre, en referencia a que Valsecchi llegó a juicio imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, que prevé una pena de 8 a 20 años.

El fiscal Alejandro Iturbide pidió la pena de 8 años, mientras que la querella pidió 10 años para el ex funcionario de Marcelino Iglesias, pero la jueza Renna cambió la carátula a abuso simple y le dio 3 años de prisión en suspenso, es decir, que quedó en libertad.

“Es desesperante y aberrante todo lo que nos pasó y no existen palabras para explicar lo tedioso que fue y que la Justicia nos esté dando de qué hablar de nuevo, cuando una jueza dice que no hay sometimiento sexual, que no cree que se haya dañado la integridad física de mi hija”, agregó la mamá de la víctima en Hola Mendoza, de Canal 7.

El temor de la mujer es que el condenado por abusar de su hija biológica, habría anunciado que va a presentar un recurso para volver a vincularse con la nena, “todavía no estamos a salvo”, dijo.

Además, dejó entrever que la política pudo ser de gran ayuda para su ex pareja: “Una persona normal que hoy comete ese delito no pasa ni un día libre, no es excarcelable este delito, y él por medio de una fianza mínima de 35 mil pesos quedó libre”.