Suspenden por el momento el regreso de los argentinos en el exterior

El presidente Alberto Fernández aseguró en una entrevista televisiva que “por ahora los regresos” al país “están suspendidos” y les pidió a los que permanecen fuera de la Argentina que esperen.

“Por ahora hemos decidido no ingresar más gente al país hasta que nos organicemos. Ya di instrucciones de que ayuden con recursos a quienes se encuentran en el exterior, pero van a tener que esperar un poco“, dijo el mandatario.

“Salvo algún caso excepcional que lo amerite, los regresos están suspendidos al igual que los ingresos por las fronteras”, dijo Fernández, quien también afirmó que se está “tratando de reglamenta solamente el ingreso de los mayores de 65 años, que son los que más riesgo tienen”.

“Ya los iremos a socorrer cuando el riesgo argentino sea manejable”, señaló el Presidente. “Los aeropuertos no están cerrados, pero no están operativos porque no estamos habilitando vuelos”, afirmó en el programa Cortá por Lozano.

