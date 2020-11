Suarez: “Yo apoyé a que el gobierno nacional tenga rollover, en Mendoza tenemos una oposición salvaje”

Así lo afirmó el Gobernador Rodolfo Suarez, en el marco de las actividades por el 70° aniversario del departamento de Malargüe en donde entregó viviendas al barrio Área Salud e inauguró el adoquinado en Avenida Rufino Ortega y Fortín. El mandatario insistió en que el ejecutivo puede pagar la deuda que solicitó en el presupuesto provincial y resaltó que no hay mayor generador de empleo que la obra pública.

El Gobernador Rodolfo Suarez, en el marco de las actividades por el aniversario del departamento de Malargüe, participó del acto de entrega de 10 viviendas pertenecientes al barrio Área Salud de Malargüe.

La actividad fue en la calle Adrián Illescas y Juan Corvalán, Distrito Malargüe, y también estuvieron presentes el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró; la titular del IPV, María Marta Ontanilla y la directora del hospital de Malargüe, Yolanda Carvajal.

“Más allá de las particularidades en las que debemos realizar este acto, en el marco de la pandemia, es un gusto estar entregando estas viviendas hoy. Es un acto muy emotivo, aunque no podemos estrecharnos en un abrazo. Cada casa hoy se transforma en un hogar”, sostuvo Suarez durante su discurso.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo como Estado para poder concretar estas entregas. No obstante, en Mendoza seguimos entregando casas, seguimos trabajando y tratamos de que el empleo no caiga y de que el Estado pueda continuar prestando los servicios dejando de lado todo gasto que no sea necesario en esta situación de crisis”, agregó el Gobernador.

Trabajo en conjunto entre Provincia y Municipio

Luego en conferencia de prensa, el mandatario señaló: “Estamos acompañando al intendente Juan Manuel Ojeda que está llevando adelante una gran gestión en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado gobernar, nosotros hemos hablado mucho y pensábamos que siempre se tiene dificultades cuando uno gobierna, pero jamás pensamos que serían de este tamaño”.

“Estamos trabajando de forma conjunta con todos los vecinos del departamento, de manera tal que esta política que estamos llevando adelante en Mendoza, que no es lo que ha ocurrido en el resto del país, de compatibilizar y equilibrar el trabajo y la generación de empleo con el cuidado sanitario, está dando buenos resultados y es producto de haber trabajado en forma conjunta con cada uno de los jefes comunales”, sumó el jefe del ejecutivo provincial.

Austeridad en el Estado para atender a la pandemia

Consultado acerca de los reclamos salariales del personal de la salud, Suarez dijo: “Somos plenamente conscientes de que las demandas son genuinas, reales y necesarias y estamos haciendo el mayor esfuerzo para que el estado siga prestando los servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Tenemos una política pública de austeridad absoluta en el estado para que todo lo que tengamos podamos volcarlo en esto que yo les digo de la calidad de los servicios”.

Baja en los ingresos provinciales

“Todos saben que esta crisis mundial trae muchos problemas en las finanzas de los gobiernos, porque hay mucha menos recaudación al haber menos actividad y menos consumo, tenemos el grave problema de las regalías de petróleo que son ingresos importantes para las provincias, que hemos dejado de tenerlos, al igual que las exportaciones, la coparticipación federal que a la vez también se les da a los municipios depende de toda la economía del país y todo esto nos afecta y estamos viviendo una situación crítica nunca antes vista”, explicó el Gobernador.

Y además resaltó: “No obstante, estamos pagando los sueldos lo cual ya es un logro, ustedes saben que en la actividad privado muchos han perdido parte de los sueldos, estamos pagando el aguinaldo con mucho esfuerzo y hacemos todo lo posible dentro de la situación que estamos atravesando”.

Las obras son las mayores generadoras de empleo

Al respecto del pedido de endeudamiento que hizo el ejecutivo en la legislatura provincial y que la oposición rechazó, Suarez afirmó: “Cuando alguien se dedica al servicio público, los debates hay que darlos con fundamentos no sólo con frases que salen en un diario, este gobierno ganó con el 52% de los votos y esta llevando adelante un plan de austeridad para prestar servicios esenciales, y tiene un plan de obra sustentable en cuanto a la deuda, por estamos pidiendo 350 millones de dólares para realizar obras necesarias en cada uno de los rincones de la provincia de Mendoza”.

“Para esto nos votó la gente, es una deuda que vamos a poder pagar, pero fundamentalmente que va generar empleo para toda la gente que hoy no tiene trabajo. Necesitamos salir a buscar dinero al mundo para todas las obras que hay que hacer, las de saneamiento en gran Mendoza, las rutas y demás. No hay mejor generador de empleo que las obras”, sentenció el mandatario provincial.

Por otro lado, Suarez agregó que “La deuda que tenemos, estamos pidiendo que nos permitan rolearla, esto significa tomar una deuda más barata con una tasa menor. Esto lo tiene cualquier empresa, otras provincias de la Argentina y la nación. Yo como Gobernador e integrante de una fuerza de la oposición apoyé que el gobierno nacional tenga esto, nosotros en Mendoza tenemos una oposición salvaje”.

Mendoza debe salir a buscar créditos para crecer

El año pasado la oposición también le negó al ejecutivo el endeudamiento y al respecto, el Gobernador recordó: “Se perdió el acueducto ganadero, el sistema de gestión de residuos urbanos del Gran Mendoza, la doble vía San Martin-Rivadavia. Estas eran obras que ya teníamos los créditos otorgados. Nosotros ahora tenemos que salir a buscar esos créditos, hay créditos en el mundo, la Argentina los tiene y la oposición se lo está impidiendo a los mendocinos, esto es un debate profundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Son problemas internos que no les permiten aprobarlo? Les doy un ejemplo, el intendente de Maipú pidió un presupuesto con 400 millones de pesos de deuda, me llamaron los concejales y les dije que hay que apoyarlo si él lo va poder pagar. Se termino la Argentina de los tiempos de los obstáculos, acá hay que ponerse a trabajar todos juntos porque esta situación es muy seria de crisis”.

Avanza la obra Portezuelo del Viento

Sobre la obra multipropósito Portezuelo del Viento, el Rodolfo Suarez dijo: “Hay que hacer todo, la obra, el trasvase, salir a buscar el dinero, los estudios correspondientes, todo. Ahora estamos abriendo el sobre dos con las propuestas técnicas, están todos los equipos trabajando y analizando lo que dice la empresa, después va venir la apertura del sobre económico y finalmente empieza la obra”.

“Nosotros llevamos nuestra postura al resto del país y ya hemos conseguido el apoyo de Neuquén, de Rio Negro, y las disputas naturales que tenemos con La Pampa son varias, pero queremos estudiar bien lo del trasvase y hemos hablado con Irrigación y con gente de la UTE para ver si una vez comenzada la obra se pueden empezar a hacer los estudios correspondientes para el trasvase”, agregó Suarez.

“Tanto Portezuelo, el cumplimiento del fallo del Atuel, o el trasvase, lo vamos a poder hacer si estamos unidos, si nos ponemos piedras entre nosotros lo que hacen es debilitar a un Gobernador que va a pelear un laudo con el presidente y con otras provincias para que haya energía y empleo en la provincia”, finalizó Suarez.

El análisis de las finanzas es día a día

Consultado sobre el pago del aguinaldo de diciembre, el Gobernador dijo: “El análisis de las finanzas es semana a semana y lo hacemos muy de cerca con el ministro de Hacienda para ver cómo va la recaudación, ver que podemos conseguir de la nación o emitir una letra. Lo estamos analizando”.

Características de la construcción de las viviendas del barrio Área Salud:

Construcción de tipo tradicional con fundación de zapata corrida de hormigón amado. Los muros están construidos con mampostería de 20 centimetros. La estructura de techo está conformada por perfiles de chapa doblada sección “C” con aislación térmica de lana de vidrio y lámina de aluminio espesor 10 cm y cubierta de chapas acanaladas N° 22.

Las paredes están terminadas con revoque grueso con textura en la parte exterior y revoque grueso y fino de yeso en su interior. La división interna está realizada con tabiques livianos salvo la división del baño con la cocina, los cielorrasos son de placas de yeso suspendido, cuenta con revestimiento cerámico en el baño hasta una altura de 2,50 metros, en la cocina 0,60 metros por encima de la mesada y detrás de artefacto de cocina, en lavadero 0,60 metros por encima de la pileta de lavar. Desagües a cámara séptica y pozo absorbente.

Pisos cerámicos en la totalidad de la vivienda y zócalos. Mesada de granito natural apoyada sobre soporte metálico de caño estructural, pileta de acero inoxidable en cocina. En baño, inodoro, bidet, lavamanos y accesorios de loza, pileta de lavar en PVC, grifería de bronce completa, cableado, llaves, tomas y tablero eléctrico completos (menos la parte de telefonía y T.V.).

Carpintería de aluminio en ventanas y puertas con marcos de chapa Nº18 y hojas de chapa inyectada con poliuretano en exteriores y placas de MDF en interiores (Dormitorios y Baño). Pintura al látex en interiores (muros y cielorraso); esmalte sintético en marcos y en hojas de puertas interiores. Pintura completa exterior al látex.

El emprendimiento cuenta con cunetas revestidas en Hº Aº, cordones, banquinas, puentes peatonales, rampas en las esquinas, y forestación.

Inauguración del adoquinado en Avenida Rufino Ortega y Fortín

Finalmente, el Gobernador Rodolfo Suarez participó de la inauguración del adoquinado en Av. Rufino Ortega y Fortín, Malargüe. Lo hizo junto al ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié y al intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda;

Esta obra de adoquinado de calle Fortín Malargüe contó con el aporte y obras complementarias supervisadas por personal municipal, e incluyó cunetas rampas y alcantarillas. Para ello se trabajó en tareas de extracción, nivelación, humectación y compactación para colocar el nuevo material.

Esta primera etapa del proyecto demandó una inversión aproximada de $18.000.000 e incluye no solo el pavimento sino también la construcción de cordón banquina, cabezales de esquina con rampa de acceso y un sector central destinado a ciclovía.

Fuente: Prensa de Gobierno.

Comentarios

comentarios