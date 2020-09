Suarez recibió los primeros cascos de oxígeno para pacientes con COVID-19

El Gobernador visitó esta mañana la planta de abastecimiento de la provincia, lugar de recepción de los diferentes elementos sanitarios comprados en el marco de la pandemia. Allí recibió los primeros 10 cascos para la asistencia respiratoria no invasiva y dijo que pronto llegarán 90 más. Además, Suarez anunció el adelanto del pago del aguinaldo para personal de salud y de la Policía para el 9 de octubre.

El Gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, visitaron la planta de abastecimiento de la provincia, lugar de recepción de los diferentes elementos sanitarios comprados en el marco de la pandemia. La actividad se realizó en Videla Castillo 2961 de Ciudad.

Luego de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Casa de Mendoza en Buenos Aires, el Instituto Malbrán, el Instituto Leloir y la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, Mendoza recibió los primeros 10 cascos de oxígeno para tratar a pacientes con COVID-19 y que fueron comprados con fondos provinciales.

En el mismo cargamento, la provincia recibió una donación del Instituto Malbrán que incluye sondas, primers y enzimas (6.000 dets), 6.000 kit Purificación Puro virus, 5.000 hisopos (d), 1.600 Ela Chemstrip y 1.600 columnas. También Mendoza recibió 10 pallets de Equipos de Protección Personal y, con el fin de optimizar recursos y tiempo, en el mismo flete llegaron insumos adquiridos por la Universidad Nacional de Cuyo.

“Estamos recibiendo los 10 primeros cascos para asistencia respiratoria no invasiva”, señaló la ministra, tras recordar que “serán un complemento muy importante para la terapia respiratoria de los pacientes que no se encuentran en terapia intensiva”. Nadal aseguró también que en los próximos días llegarán 90 cascos más, que serán distribuidos en toda la provincia.

La funcionaria agregó que “además, hemos recibido una donación de cinco respiradores de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)”. En cuanto a los test, detalló que “la compra es permanente” y que buscan “diferentes alternativas de testeos más rápidas y oportunas para poder realizar otro tipo de intervenciones”.

Una vez recibidos los insumos, el Gobernador Suarez tomó la palabra y dijo: “Estamos viviendo una pandemia y todo lo que eso significa, el sistema está estresado y el personal de salud también. La población está angustiada por todo lo que estamos viviendo y nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para dotar de toda la infraestructura que se pueda para que el sistema siga dando respuestas”.

Volvió a subir la circulación en Mendoza

“Nosotros podemos llevar toda la austeridad necesaria al Estado para comprar insumos pero el recurso humano es limitado y a la vez se contagian porque están en la primera línea. Todo esto lo digo para que la población haga una reflexión y se quede en su casa. Hubo una baja de circulación que duró tres o cuatros días y ahora ha vuelto a subir. Hice un recorrido por la ciudad y vi mucha gente en la calle, sobre todo adultos mayores, en los cafés del centro”, explicó el Gobernador.

A la vez, hizo énfasis en que se cumpla el aislamiento: “Lo que tenemos que hacer para que todo esto sea efectivo, que sirvan los insumos que compramos, que el recurso humano alcance y que no se sature el sistema, es bajar la circulación de las personas. Tienen que estar en sus casas y salir solo para lo necesario. Así podemos sostener la actividad económica y así evitamos las consecuencias que puede tener volver a fase 1”.

“La gente respeta un tiempo nuestro pedido y luego se vuelve a relajar, se olvida de lo que le pasa al personal del sistema de la salud, de que vivimos una pandemia y de que aumentan los contagios. Yo coincido con el Presidente de la Nación cuando dice que las cuestiones sociales hay que dejarlas de lado. Tenemos que aguantar un tiempo, yo apuesto mucho al aislamiento voluntario y pienso en todos los que tienen que salir a trabajar todos los días para poder vivir. Seguimos buscando equilibrios entre economía y salud”, sentenció Suarez.

Si no bajan los contagios y la circulación, el sistema se ve resentido

Consultado sobre un posible retroceso, el mandatario dijo: “Las fases no son iguales en todo el país, cada zona tiene particularidad. Nosotros tenemos nuestras restricciones y multas para quienes no las cumplen. Vamos viendo día a día cómo se comportan las actividades y los contagios para tomar decisiones en base a ello”.

“Hoy la situación es crítica y tiene que ver con la cantidad de contagios, si no bajamos los contagios y la circulación, el sistema se ve resentido. Yo creo que las restricciones a nivel normativo no tienen sentido si la gente no las cumple. Hoy las responsabilidades no son individuales sino colectivas. Cuando no cumplimos y hacemos reuniones clandestinas, eso impacta directamente en el sistema. ¿Qué fuerza y qué recursos debería tener el Estado para llegar a todos los hogares?”, se preguntó Suarez.

La mayoría de los contagios se dan en los jóvenes

Sobre la situación epidemiológica de Mendoza, el mandatario dijo: “Esta mañana, analizando los datos con la ministra, veíamos que siguen creciendo contagios en los jóvenes, la franja de hasta los 40 años es la más contagiada, pero la letalidad se da en los adultos mayores. Estoy convencido de que la mayoría de los contagios no se producen en los lugares de trabajo sino en las reuniones clandestinas. Esto es día a día y esperamos que con estos cascos podamos descomprimir un poco la situación”.

Llegaran 70 mil test rápidos a Mendoza

“Estamos comprando ahora 70 mil test rápidos, es uno nuevo que está entrando al país y en 5 minutos podemos tener el resultado. Luego del 21 de septiembre, los tendremos en Mendoza, y vamos a salir a testear por los barrios. Haremos un importante trabajo de campo y para eso vamos a necesitar que todos los que trabajan en el sistema de salud tenga la fuerza para hacerlo, por eso hemos tomado la decisión de adelantar el pago del aguinaldo para personal de la salud y de la policía para el 9 de octubre”, anunció el Gobernador.

Pago del aguinaldo

Asimismo, Suarez afirmó: “El 15 de septiembre cobran el aguinaldo los que tienen un sueldo de menos de 40 mil pesos y el 15 de octubre lo recibirán los que tienen sueldos de hasta 60 mil pesos y luego seguiremos con el cronograma establecido. Para esto hemos emitido una letra de la provincia de 500 millones y vamos a ver cómo nos va en el mercado con esta herramienta para poder darles un alivio a quienes están en la primera línea de batalla”.

Hay que tenerle respeto al virus

Sobre la circulación de personas, el jefe del Ejecutivo provincial dijo: “La gente está haciendo colas en los bancos para cobrar el IFE y poder comer, tienen que tomar todos los cuidados en los banco. El tema es que Mendoza ya tiene circulación viral y el contagio se puede producir en cualquier lado, así que hay que tenerle respeto y cuidarse. También vemos que hay complicaciones en los jóvenes, nadie está exento”.

Sobre posibles nuevas medidas, el Gobernador explicó: “Hay que proteger a los adultos mayores y a las personas de riesgo. Hay que testar mucho más, por eso hemos invertido más de 40 millones de pesos en test rápidos y seguimos analizando medidas para bajar la circulación”.

Sin problemas con el personal policial

Consultado sobre el problema que atraviesa Buenos Aires con los reclamos salariales de la Policía, Suarez comentó: “En Mendoza no tenemos malestar en el sector de la Policía, la situación es distinta que en Buenos Aires. Soy consciente de que no alcanzan los sueldos, vamos a tener otro récord de inflación, somos de los países que más inflación tienen en el mundo. Nosotros en Mendoza hacemos el esfuerzo de buscar la solución de todos los problemas más allá de las limitaciones que tenemos”.

El estado de salud del Gobernador

Sobre su estado de salud luego de realizarse el test de COVID-19, Suarez aseguró: “Estoy bien de salud, me cuido mucho para no dejar de trabajar. Por precaución, me quedé en mi casa hasta que me hice el test. El resto de los funcionarios están todos bien. Hemos tenido estos dos casos, el de Mariana Juri, que ya sabíamos el tipo de trabajo que realizaba en aeropuertos y terminales y que podía pasarle, y el del subsecretario de comunicación, que se encuentra bien en su casa”.

Es importante cumplir con el aislamiento

Para finalizar, Suarez solicitó que “solo llamen al 0800 cuando tengan síntomas que tengan que ver con la enfermedad. Lo fundamental es cumplir con los 14 días de aislamiento. No se trata de hacer testeos masivos solamente. Si hay algo que tiene esta enfermedad es lo impredecible que es. Hay algunos datos estadísticos certeros, pero también es cierto que hoy tenemos muchos jóvenes con pulmonía bilateral”.

Además, el Gobernador señaló que “en el Área Metropolitana el recurso es crítico en terapia intensiva. Es necesario que bajemos la circulación para poder bajar la curva de contagios”.

Fuente: Prensa de Gobierno.

