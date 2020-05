Sobre Diego Maradona: “Perdí a un gran amigo”

El ex futbolista Hristo Stoichkov señaló que “es mejor quedarse con el recuerdo” de Diego Maradona como futbolista tras contar que con el técnico argentino perdió a “un gran amigo” a la vez que señaló que siempre lo va a querer, pero aclaró que “no como antes”.

“Con Maradona perdí un gran amigo, se perdió él. Más allá de las cosas extradeportivas, le tengo cariño. Tienes una amistad tan grande y se rompe y te salen las lágrimas. Me quedo con los recuerdos, las fotos, cuando fui a su casa a Sevilla, a su homenaje a Buenos Aires, con las cosas positivas”, indicó.

El ex delantero oriundo de Bulgaria que tuvo un gran paso por el Barcelona de España expresó además: “Es mejor quedarse con el recuerdo de Diego como futbolista. No soy de criticar las cosas que no me corresponden. Dio mucho que hablar en el fútbol”.

“Diego se perdió, yo no. Uno pasa por cosas irreales en la vida. Siempre lo voy a querer, pero no como antes. Mejor dejarlo así”, aseveró Stoichkov en una entrevista que le concedió a Planeta 947.

Más tarde, comentó que pudo haber jugado en el fútbol argentino: “Tuve la posibilidad de jugar en Boca hace muchos años y no se supo nunca. Tengo buenos recuerdos y grandes amigos. Después del Barcelona tuve esa oportunidad, pero elegí venir a Estados Unidos con mi familia”.

El búlgaro se encuentra pasando la cuarentena por la pandemia de coronavirus en la ciudad de Miami desde donde días atrás contó su estrategia para no contagiarse: “Como mucho ajo, cebolla, bebo agua caliente y me doy largos baños de agua caliente para protegerme de ese virus”.

