Soberanas nacionales piden al Gobierno que la reina alternativa de Guaymallén participe en la Vendimia 2022

Por medio de un comunicado emitido por las redes socialesLa fiesta se llevará a cabo en el departamento vecino de Maipú, ya que la comuna no permite que se realice el evento.

En marzo, el municipio aprobó una ordenanza para dejar de realizar la elección de la reina departamental de la Vendimia. Debido a esto, los vecinos y ex reinas se organizaron para que el departamento cuente con una representante en la Fiesta Nacional. Y la coronación de la reina “alternativa” está prevista en Maipú.

La Comisión Reinas Nacionales de la Vendimia se unió al pedido destinado al Gobierno provincial para que la reina elegida de Guaymallén pueda seguir participando de todos los actos vendimiales al igual que el resto de las reinas departamentales.

El comunicado de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia, que fue publicado por medio de redes sociales, expresa lo siguiente: “Desde esta comisión, como mujeres que defendemos nuestro patrimonio. FELICITAMOS, Apoyamos y colaboramos con las acciones que se llevan a cabo desde la Comisión Reinas de Guaymallén. Y nos unimos al pedido para que el Gobierno de Mendoza le dé lugar a Reina de Guaymallén para seguir participando de todos los actos Vendimiales, al igual que el resto de las Reinas departamentales”.

Al ser consultada, la presidenta de la comisión Soledad Reina, soberana de mandato cumplido, dijo: “Por supuesto que apoyamos y acompañamos”.

Asimismo, Paula García, soberana nacional y representante del departamento de Guaymallén en 2007 e integrante de Corenave, opinó: “Desde febrero cuando apenas era un rumor la posibilidad de eliminar la figura de la reina del departamento, decidí hacer eco de muchas otras voces. Considero que fue una decisión arbitraria, unilateral y hasta me atrevo a decir que con cierto despotismo por parte de personas que no se preocuparon por darle mayor sentido al rol de una mujer. Con argumentos que no pueden sostener y sin tener conocimiento alguno de la experiencia tomaron una decisión que además se opone a lo que la Ley de Patrimonio 6973 establece, pasando por alto la misma y haciendo caso omiso a los argumentos que al menos podrían haber tenido la delicadeza de escuchar”.

Y agregó: “El mismo Intendente, en su despacho, nos dijo que a él ‘le aburría’ la elección, tomando una postura y decisión más gusto por propio que por otra cosa, así como lo hizo con la Bendición de los Frutos, por considerarse ateo. La Vendimia es hoy un producto que se compone de múltiples expresiones y manifestaciones, la reina es una de ellas”.

Asimismo, la exreina nacional remarcó que desde el momento en que la ordenanza era solo un proyecto la Corenave se puso en defensa del espacio que ocupa quien decide libremente presentarse para participar de la Vendimia. “La fiesta y la reina nacieron en 1936 como parte de una expresión del pueblo, con el tiempo la fiesta y la reina fueron cambiando y adaptándose. La fiesta tuvo sus avances y la reina fue cambiando su rol, pero todos los elementos se conjugan para ser la Vendimia, ese producto que nos posiciona a nivel mundial. Desde Corenave la mayoría de quienes fueron reinas entienden que hay que modificar algunas cosas, pero de ninguna manera ‘eliminar o prohibir’ la posibilidad de quien así lo desee de participar”.

García consideró que el Gobierno de Mendoza debería releer la Ley de Patrimonio, leer la historia de Vendimia, y posteriormente ver el valor agregado que le da la reina en relación a la promoción turística y cultural de la provincia y la llegada social que la misma tiene. “Lo acontecido en Guaymallén debe ser tomado como lo que es: una decisión de un intendente de turno, mientras que la Historia de la Vendimia se remonta a muchos años antes”.

Y recalcó que: “Gran parte de los habitantes del departamento “eligen y aceptan” a la reina y acompañan este proyecto. Hoy son 21 mujeres que se verían imposibilitadas de participar por la decisión del intendente, no pudiendo hacerlo en otro departamento por cuestiones de reglamento. Respetando el derecho de las que, si quieren vivir la experiencia, decidimos desde Co.Re.Guay tomar la iniciativa, la cual fue positivamente recibida por gran parte de los vecinos de Guaymallén”.

Además, la integrante de Corenave cuestionó con firmeza al Gobierno provincial: “¿El Gobierno también le va a prohibir a una jovencita participar de una experiencia a la que libremente desea acceder? Si es así, y proceden a negar dicha posibilidad, temo que incurran a un grave caso de discriminación, el cual deberán arreglar legalmente. La reina no le pertenece a ningún intendente ni a ningún partido político, nace del pueblo para ser parte del pueblo, una pena que sigan alterando parte de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, cuando la ley los obliga a darle valor, promoción y cuidado”.

Por su parte, María Luz Fernández, soberana de Guaymallén en 2010 y presidenta de la comisión de Reinas de dicho departamento, dijo: “La eliminación de la reina me parece un acto machista que priva la libertad de las mujeres a presentarse a reina de la Vendimia. Es el lugar que una mujer ocupaba históricamente. Hoy donde se promueve la diversidad se elimina a la reina. Muchas comisiones y reinas de mandato cumplido nos apoyan en esta decisión, es un verdadero acto de sororidad. Como lo hace la Corenave”.

Y remarcó: “El Gobierno provincial debe permitirle a la reina de Guaymallén participar, ya que en el reglamento provincial no indica que la reina debe ser municipal. Además, es el pueblo, quien junto a nosotras se auto convoca para que Guaymallén tenga reina en el Teatro Griego. Es una violación de la Ley de Patrimonio N° 6973 que declara a la Fiesta Nacional de la Vendimia patrimonio cultural de la provincia con todos sus condimentos”.

Consultando al Ministerio de Cultura y Turismo sobre la posibilidad de que la reina de la vendimia de Guaymallén, elegida por la CO.RE.GUAY, tenga permitido participar de la fiesta mayor de los mendocinos, y lo que se comunicó fue que: “No hay novedades por el momento”.

Frente a este contexto, por el momento la reina elegida por la Comisión de Reinas de Guaymallén no está autorizada por el ministerio a competir por la corona nacional.