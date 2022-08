Sin Portezuelo, Mendoza busca avanzar con El Baqueano

Se trata de un proyecto hidroeléctrico elaborado en los años 80 y contempla la construcción de una represa CFRD sobre el río Diamante, que forma parte de la cuenca hidrográfica del Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó.

Con Portezuelo del Viento ya sin chances de construirse, los diarios mendocinos dijeron que el gobierno de Rodolfo Suárez comenzó a trazar el cambio de destino de los U$S 1.023 millones que han sido reservados hasta el momento para tan controvertida represa hidroeléctrica.

“He decidido avanzar y buscar alternativas que agilicen la disposición de los recursos, para la realización de otra obra hidroeléctrica mientras se resuelve Portezuelo, y así generar un impacto positivo en la economía, que incentiven el desarrollo y el empleo local”, confirmó Suárez, luego de fuertes críticas al presidente Alberto Fernández.

La que pica en punta es la represa El Baqueano, proyecto de U$S 500 millones ubicado en San Rafael, sobre el río Diamante, en el cual el Gobierno mendocino pretende terminar todos los trámites administrativos para antes de fin de año, y llamar a licitación. No obstante, también se estudia la posibilidad de avanzar en otros proyectos como Los Blancos o Uspallata; teniendo en cuenta que la inversión sería de tan solo la mitad de lo que debe llegar a Mendoza como reparo por los perjuicios de la prórroga de la Promoción Industrial, en la década de los ’90.

Los reparos pampeanos contra El Baqueano son conocidos. Surgieron después de que EMESA abriera el concurso para realizar los estudios de geología, geotecnia, geofísica, ensayos de laboratorio y topografícos, etapa preliminar para la concreción de la represa.

El río Diamante -antiguamente- descargaba sus aguas en el río Atuel, pero entre los años 1808 y 1809 el virrey Rafael de Sobremonte ordenó al gobernador de Mendoza, Miguel Telles Meneses, hacer una rectificación del curso: fue la primera quita de agua que Mendoza hizo al Atuel.

Las luces de alarma se volvieron a encender ahora en territorio pampeano porque El Baqueano, según dicen en Mendoza, estaría en condiciones de ser licitado a fines de este año o principios de 2023.

Pica en punta

El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, expresó este martes a radio Mitre Mendoza que frente a un escenario de “desidia y no decisión del Gobierno Nacional”, fue que el mandatario “viene trabajando en distintos proyectos posibles para avanzar sobre alguno de ellos y comenzar a generar el movimiento de la economía”; y el más avanzado es El Baqueano.

El funcionario recordó que se ha ido trabajando en estos “escenarios”, con proyectos que se han presentado tanto en Irrigación como en Emesa; e incluso con el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS).

“El convenio entre la Nación y la Provincia establece que el dinero es para Portezuelo u otra obra hidroeléctrica. Nosotros pedimos que si la decisión era realizar otro estudio de impacto ambiental, también que se puedan realizar otras obras que reactiven la producción”, expresó, en referencia a la cláusula cuarta del acuerdo firmado por Cornejo y el entonces ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

El proyecto que pica en punta para ser motorizado con fuerza es El Baqueano, sobre el río Diamante. “Es un proyecto que se está desarrollando en Emesa y que arrancó en 1982, con un principio de ejecución que se dio en 1990 y que luego el Estado Nacional la discontinuó”, acotó.

Ibáñez marcó que la represa estará ubicada entre Agua del Toro y Los Reyunos, y que, según las características técnicas, “no afecta al régimen aguas abajo”, por lo que, de ser así, no se debería establecer algún tipo de acuerdo con otras provincias, como es el caso de La Pampa.

En este sentido, adelantó que “se está trabajando en Emesa para completar la documentación licitatoria, con el objetivo de intentar antes de fin de año dar inicio al proceso licitatorio”.

“Tenemos claro que la ubicación y características técnicas de esta presa no afectan en lo más mínimo a la cuenca. Es sabido que La Pampa siempre se ha opuesto a Mendoza, pero lo cierto es que, como está ubicado, con los diques de Los Reyunos y El Tigre aguas abajo, no afecta”, insistió Ibáñez.

También marcó que, en base a los estudios, “se está terminando lo vinculado a la ingeniería de la obra y el estudio de Impacto Ambiental”. De hecho, el ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquié, había dicho a medios de comunicación el año pasado que la fuerza de Emesa estaba “centrada” en terminar los estudios de Impacto Ambiental de El Baqueano.

En términos políticos, sobre el laudo de Portezuelo del Viento, el ministro expresó que “independientemente de si activamos alguna cuestión administrativa, está más que claro que el Presidente no quiere y no le interesa laudar y resolver el tema de Portezuelo. Por eso se avanzará en otra obra. Lo que ha pasado con Portezuelo ha sido un ‘no’ por parte del Presidente”, manifestó.

Y terminó: “Vamos a avanzar en la decisión del gobernador. Es muy necesario avanzar en obras que muevan la economía y generen empleo. A la Nación no le interesa esto, están más ocupados en la situación de la Vicepresidenta y su juicio”.

A la fecha, Mendoza acumula 12 desembolsos de Nación que llevan a un total de US$ 472.4 millones, ubicados en el fideicomiso para la construcción Portezuelo u otras obras hidroeléctricas.

Según informó Los Andes en su edición del 11 de abril, el primer borrador de El Baqueano data de 1982 y fue desarrollado por la estatal Agua y Energía. El último proyecto fue realizado por una consultora canadiense con oficinas en Argentina, CH2M Hill. En la gestión Cornejo, ese proyecto llegó a Mendoza y en Emesa empezaron a trabajarlo.

El proyecto fue realizado a nuevo. La ubicación elegida para desarrollar la presa de hormigón de gravedad HCR (hormigón compactado con rodillos), luego de estudios, terminó siendo la llamada “El Imperial”. Allí está previsto construir una presa de 68 metros de altura, para juntar 80 hectómetros cúbicos de agua, donde nacerá un túnel de 13,8 kilómetros de longitud y un diámetro de 7 metros, que llevará el agua a alta velocidad hasta la central El Baqueano, situada cerca de la cola del embalse Los Reyunos.

La central albergará dos turbinas Francis que serán movidas por el agua traída desde el embalse para generar electricidad. Las dos turbinas le proveerán al sistema una potencia instalada de 150MW aproximadamente. El costo, como se mencionó, es sensiblemente menor a Portezuelo: U$S 500 millones, casi la mitad.

¿Y Los Blancos?

En el “Inventario de Proyectos Hidroeléctricos Nacionales” que desarrolló Agua y Energía antes de la privatización, están Los Blancos (en el río Tunuyán que fue licitado durante la gestión de Francisco Pérez y está en discusión legal), Bardas Blancas (uno de los tres embalses sobre el río Grande incluidos en el análisis del Coirco en su fundación), y el complejo Cordón del Plata conformado por las represas Uspallata y Cerro Negro, ambas sobre el río Mendoza, aguas arriba de Potrerillos.

El proyecto Los Blancos tuvo un nuevo approach a fines de julio entre el gobernador, Rodolfo Suárez; y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tiene preadjudicada desde el 2012 la obra, conformada por José Cartellone Construcciones y los nuevos dueños de la constructora OAS de Brasil.

En aquella reunión se volvió a dialogar del proyecto, cuya inversión se aproxima a los U$S 1.200 millones, de los cuales en su momento se estableció que la Nación costearía el 30% del total; y el resto saldría de la UTE. El pago de ese 70%, saldría del valor de la energía que se produciría día a día. No obstante, hasta el momento no hubo mayores novedades.