¿Se cae Portezuelo? Mientras analiza alternativas, Mendoza busca blindarse legalmente

El gobernador admitió la posibilidad de cancelar el megaproyecto en el sur provincial y destinar los fondos a otras obras hidroeléctricas. Aseguran que “no hay derechos adquiridos” para los oferentes.

La adjudicación de Portezuelo del Viento por ahora sigue en stand-by. Frente a las trabas y demoras que viene teniendo la denominada “obra del siglo”, Rodolfo Suarez no descarta destinar los fondos a otros proyectos hidroeléctricos en la provincia. Sin embargo, esa decisión podría traer algunas consecuencias legales, por lo que desde el Ejecutivo provincial buscan blindarse al máximo.

Los especialistas más técnicos del Gobierno afirman que, al no haberse producido el acto de adjudicación, “no hay derechos adquiridos” por parte del consorcio Malal-Hue, por lo que no debería reclamar si finalmente se decide no hacer Portezuelo del Viento.

Por otra parte, explicaron que en el pliego está previsto que la obra puede darse de baja antes de ser adjudicada. En ese caso la provincia debería devolver al consorcio el costo del mismo, que es de 100 mil dólares. Una de las posibilidades latentes es que la empresa realice una demanda por incumplimiento precontractual, aunque afirman que la administración local tendría grandes chances de ganar ese potencial reclamo.

Frente a estas opciones es que la Fiscalía de Estado solicitó que, una vez adjudicada la obra, se incorpore una circular con las cláusulas de indemnidad para “blindar” a la Provincia en caso de una eventual caída de la licitación por cualquier motivo ajeno a la voluntad propia. Con eso, Mendoza solo debería pagar los gastos que se hayan realizado hasta ese momento.

Entre las cláusulas que se sumarán, se busca impedir que el consorcio pueda recurrir al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde las empresas pueden reclamar contra los Estados por los cambios en las reglas de juego.

Lo cierto es que el proceso licitatorio está en marcha y el único oferente que se presentó fue Malal-Hue, la unión transitoria de empresas (UTE) encabezada por la china Sinohydro Corporation junto a las firmas locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas. Por su parte, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas del Ministerio de Infraestructura está analizando la mejora de la oferta con una rebaja del 22,6% a la propuesta inicial.

El Ejecutivo busca una respuesta rápida frente al pronto despacho que presentó el gobernador el 21 de diciembre en la Casa Rosada para apurar la decisión de Alberto Fernández. Si el Presidente no responde, se puede presentar un recurso de amparo por mora para que laude. Sin embargo, la estrategia dependerá de la decisión política de Suarez llegado el momento.

En junio del 2020, ante el pedido de La Pampa de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, más el acompañamiento que tuvo de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), Suarez activó el mecanismo de laudo presidencial debido a que la falta de respuesta dilató el proceso de adjudicación de la obra.

El pedido del sur y de los empresarios

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, sigue insistiendo en la necesidad de la obra para la provincia. “No se puede pensar en una obra más chica como es El Baqueano, cinco veces menor, gastando la mitad de la plata. Portezuelo del Viento es la única posibilidad para la provincia de tener energía propia. Creo que el gobernador sigue pensando en Portezuelo del Viento y la sigue defendiendo. El presidente tiene que tomar una decisión”, expresó.

Desde el sector empresario, el presidente de la Asociación de Industriales y Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Julio Totero, aseguró que sería un “error” dar marcha atrás con la obra.

“El gobernador debería mantenerse firme y adjudicar la obra. Con esto la provincia perdería la posibilidad de iniciar con esta represa otras cuatro represas más en 20 años. Además, Portezuelo del Viento mejoraría las condiciones de Malargüe”, insistió.

Según anticipó Totero, podrían perderse unos 9 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. “No deberíamos perder esta oportunidad. Los grandes perdedores serían la provincia, el empleo y las pymes que son subcontratistas de la obra”, concluyó Totero.

En la otra vereda se paró un sector del PJ, el Grupo Olascoaga, que le pidió a Suarez que destine ese dinero para otras obras hídricas. A través de un comunicado, solicitó que el mandatario resuelva qué obras necesita Mendoza y las ejecute con el dinero que, actualmente, está a la espera de ser utilizado para Portezuelo.

“Tanto Irrigación como AYSAM, tienen desarrolladas las obras que hacen falta para optimizar nuestro sistema hídrico. Proponemos destinar, para realizar esas obras, los fondos con los que cuenta la Provincia por el pago de una deuda de la Nación con Mendoza (hoy destinados a Portezuelo), y empecemos así a darle solución real a los problemas de fondo, en este caso el agua”, indicó el Grupo Olascoaga.

