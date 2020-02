Scioli: “Voy a estar pronto con Schiaretti para tratar el tema automotriz”

La República Federativa del Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y en particular de la provincia de Córdoba, de allí la importancia que cobra la estratégica embajada que oficialmente desde esta semana ocupa el ex legislador, ex ministro, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente y ex candidato a presidente Daniel Scioli.

El embajador expuso en la Comisión de Acuerdos del Senado el programa de trabajo que desarrollará en su nuevo destino “más allá del estrés político que se fue generando a partir de los respectivos cambios de gobierno, que vamos descomprimiendo. Tengo la instrucción muy clara del presidente Alberto Fernández de volver a encauzar un vínculo en beneficio de nuestras economías regionales, de nuestro aparato productivo, para recuperar los niveles de intercambio comercial que se redujo a la mitad de lo que fue un récord histórico de alrededor de 40 mil millones de dólares”.

Acuerdo comercial con Brasil a diez años

Asimismo, Scioli, en el diálogo que mantuvo después con La Nueva Mañana, precisó que su plan tiene como ejes promover las exportaciones, atraer inversiones productivas, conectar las economías regionales con los estados brasileros, destrabar situaciones que se dan en algunos productos, trabajar fuerte el acuerdo automotriz que representa un gran porcentaje del total de las exportaciones y adelantó: “Voy a estar pronto con el gobernador Schiaretti conversando el tema automotriz”.

En ese sentido, en su exposición confirmó que el ministro de Economía brasilero, Paulo Guedes, “firmará en las próximas horas un programa de trabajo a diez años al que le faltaba la homologación del acuerdo por parte de Brasil.

El acuerdo “va a dar previsibilidad en el desarrollo, en la inversión y en la complementación de un sector que representa el 45 por ciento de nuestras exportaciones. Un sector que a través de la disminución del mercado local tiene expectativas que podamos recuperar niveles de exportación al mercado brasilero”.

Proyectos que beneficiarían a Córdoba

Otra buena noticia para Córdoba provino del anuncio del embajador sobre la posibilidad de reparación de los aviones Airbus en los talleres argentinos y también hay un proyecto en marcha, el A390 para que Argentina pueda proveer autopartes.

“A lo largo de estos sesenta días promoví diálogos entre áreas de nuestro respectivo gobierno, por ejemplo, del Ministerio de Defensa. Por sus características el gobierno de Brasil tiene una presencia militar muy importante y el ministro Agustín Rossi tuvo contacto con el ministro de Defensa brasilero y en las últimas horas se destrabó la posibilidad de reparación de los aviones Airbus por parte de los talleres argentinos. También hay un proyecto en marcha, el A390, para que Argentina pueda proveer autopartes, un sector estratégico, como también el de la energía nuclear, como el INVAP ya que estamos hablando de tecnología, hay acuerdos muy importantes en la cooperación tecnológica” dijo Scioli.

También señaló: “Me reuní con el ministro de la Producción, Matías Kulfas, y todo su equipo y estuvimos profundizando en todo lo que significa la posibilidad a partir de las necesidades que tiene nuestro país de generar dólares genuinos vía exportaciones y vía inversiones y generar puestos de trabajo. Bueno, Brasil tiene la solución ahí, más de 200 millones de habitantes que tenemos la posibilidad de poder llegar con toda la diversidad de productos y nuestros servicios”.

Al respecto y en otro rubro de interés para Córdoba, el embajador anticipó “que los primeros días de marzo convocará a los diez cónsules para contagiarlos de esta impronta, que salgamos a vender, a promocionar, como hemos hecho en un encuentro recientemente en San Pablo con el sector turístico. Pensemos que hay 4 millones de turistas que van y vienen, turistas argentinos y brasileros, yo no me resigno a que vengan solo un millón y medio de brasileros por la diversidad turística, la competitividad y la infraestructura y la mayor conectividad que tenemos en este momento”.

Vaca Muerte, siempre en la mira

En materia energética destacó la reunión que mantuvo con el secretario de Energía para analizar las oportunidades que hay en un sector que puede generar un circulo virtuoso de inversiones en Vaca Muerta y desde allí la transformación en energía y luego llegar con un gasoducto de Uruguayana a Porto Alegre y después al gran San Pablo, el gran conglomerado industrial brasilero, de gran interés para las autoridades de Brasil que nos puede abrir grandes posibilidades de exportar al país vecino.

Scioli también se comprometió ante los senadores a promover las economías regionales. “Uno de mis grandes objetivos es conectar las economías regionales con las oportunidades que se dan en cada uno de los estados brasileros”, afirmó.

Después de su presentación, La Nueva Mañana lo consultó sobre el tipo de relación que espera tener el gobierno con el presidente brasilero Jair Bolsonaro: “Una relación de respeto y de lograr puntos en común que iremos encontrando en beneficio de nuestros pueblos”, aseguró.

Y Sobre las posibilidades de que en el corto plazo se reúnan los presidentes de ambos países, Scioli reiteró la posición de la Cancillería: “La decisión totalmente comprensible que tomó el presidente Fernández de aplazar la reunión que había pedido (Jair) Bolsonaro por la Asamblea Legislativa (de Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso el 1° de marzo), por lo que representa y mucho más por ser la primera para dar un mensaje a los legisladores y al pueblo en un momento tan sensible para definir los cursos de acción. Seguramente después se dará la posibilidad de acuerdo a la cordialidad de los cancilleres”.

Fuente: La Nueva Mañana.

