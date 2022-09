Santiago Navarra presentó su libro sobre Arturo Umberto Illia

Durante la tarde del sábado, Guaymallén tuvo su día en la Feria Internacional del Libro de Mendoza. En la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, Santiago Navarra presentó su libro «Arturo Umberto Illia. El hombre necesario». Lo hizo acompañado del docente e investigador Gustavo Capone y del intendente Marcelino Iglesias, quien también tuvo a cargo el prólogo de la entrega.

La obra propone un recorrido histórico por la trayectoria del protagonista, abarcando sus orígenes, el ascenso a la presidencia y su posterior derrocamiento. Por eso, los expositores dialogaron sobre la figura de Arturo como político pero también como persona y coincidieron en que, lejos de ser aquella figura débil que se intentó instaurar públicamente, no solo sus convicciones democráticas eran sólidas sino que por sobre todas las cosas en él destacaba su honorabilidad, humildad y honestidad. El primero en tomar la palabra fue Gustavo, que sumó también la ética de Illia y afirmó: «Imposible generar un paso adelante sin estos valores que son principios determinantes y sustanciales. Era un tipo honesto que decía y se comprometía en su misión, que no metió la mano en la lata, que no necesitó recurrir a lawfare ni a propagandísticos, el que dio la cara. Leer el libro es un poco reencontrarse con la historia y con las raíces de cada uno de nosotros. Honrar a Illia es dar pasos en su consonancia, en su gesta y en su acción». Con este mismo sentido, Santiago Navarra agregó: «Nosotros estamos acostumbrados a rescatar cosas por fanatismo y esto no tiene nada de eso, en realidad es rescatar a un hombre común. Hay una historia oficial de don Arturo y otra que no se cuenta, que creo que es la que trata de mostrar este libro. Siempre se lo presentó como una persona débil, pero realmente hay que tener atributos para comerciar con China, para pararse frente a Gran Bretaña. Estoy más que convencido de que don Arturo era el estadista para Argentina. Lamentablemente, quienes estuvieron en ese momento no lo supieron comprender y también creo que pagamos las consecuencias directas». Por último, Marcelino Iglesias resaltó el honor y también la suerte de haber podido conocerlo, tratarlo y dialogar con él. «El decía siempre que la mejor custodia es una conciencia tranquila y se ve la foto de don Arturo tomando el subte posteriormente a su derrocamiento, una persona que nunca quiso cobrar la pensión del presidente. Esa prédica permanente con el ejemplo era lo que acercaba a todas las personas. Él se paraba a hablar y transmitía una vocación democrática. Era una persona de fortísimas convicciones, de una gran tenacidad y, gracias a eso, hubo algunos logros que pusieron al país en el lugar que estuvo. Fue un ferviente amante de la paz. Él predicaba con el ejemplo, con su forma pacífica y con su firme determinación brindada por la legitimidad que tenía, pese a que se la querían de alguna manera desdibujar. Fue como un apóstol, como un predicador, que fue llevando su palabra a todos los rincones donde lo invitaban». Y concluyó: «Tengo que decir que es una de las dos personas que más influyó en mi vida política y que todos los días, y no una vez sino varias, me acuerdo de su ejemplo. Sobre todo cuando la adversidad nos gana en los actos de gobierno o en la vida cotidiana, cuando somos víctimas de la infamia, de las acechanzas, de aquellos que quieren llevar la política al barro. Siempre me acuerdo y de ahí saco fuerzas porque es el mejor homenaje que le puedo hacer a ese gran hombre, a ese gran presidente, a ese gran político que fue don Arturo Illia».

Las palabras dieron paso a la muestra del documental «Illia ciudadano presidente» y, seguidamente, al cierre del encuentro junto al Ballet Municipal. El elenco artístico, dirigido por Carlos Trigo, brindó un espectáculo de tango.

Sobre el autor

Santiago Navarra es un escritor mendocino, que nació en el distrito El Bermejo y se destaca por su intensa actividad literaria. Ha publicado numerosos libros, entre los que se pueden mencionar: «Retazos de vida y otros relatos» (1998), «El precio/ peso de la historia» (2015), «Las dos leonas» (2015), «Puntos de vista» (2016), «Otros puntos de vista» (2017), «Cuentos para dormir con los brazos cruzados» (2018), «Desencuentros» (audiolibro con colaboración del guitarrista Tavo Murua, 2019) y «Letras para Lu» (2021). También, ha participado en distintas antologías de cuentos, relatos y poesías, como en “Haceme el cuento” (2018).

