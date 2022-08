SacaleLaLenguaAlCáncer: OSEP realizó una nueva campaña de concientización en Guaymallén

Durante la mañana de este jueves, OSEP y el municipio invitaron a «sacarle la lengua» al cáncer bucal en la explanada del edificio comunal. Profesionales del Centro Odontológico de la Obra Social de Empleados Públicos realizaron exámenes gratuitos y entregaron folletería con información para asesorar y concientizar sobre la enfermedad. La iniciativa apuntó a la detección temprana de lesiones precancersosas que suelen presentarse en la cavidad oral, a fin de mejorar el pronóstico y el tratamiento, en caso de ser necesario.

A esto se suma un factor clave: el autoexamen, recomendado al menos una vez al mes o de forma bimestral. Consta de cinco pasos: palpar el cuello buscado bultos anormales; tocar y observar ambos labios para ver si hay cambios de color, forma o consistencia; observar y tocar encías, paladar y mejillas, en forma minuciosa y de ambos lados; sacar la lengua y explorar dorso y bordes laterales, buscando alteraciones que llamen la atención; y, finalmente, levantar la lengua para examinar el piso de la boca. Si la persona detecta algún signo o daño sospechoso, debe consultar inmediatamente a un odontólogo.

Vale mencionar que esta acción formó parte de la Campaña Nacional de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Bucal, que fue promovida por OSEP y recorrió otros lugares de la provincia durante la semana.

Recomendaciones y signos de alerta

El cáncer bucal es una patología provocada por un crecimiento anormal de células en cualquier parte de la boca: lengua, labios, piso de la boca, paladar, encías y/o mejillas. En cuanto a los síntomas, generalmente, no presenta dolor en el comienzo y puede ocasionar molestias mínimas. Por su parte, puede ser invasivo, provocar metástasis y complejizarse si no es descubierto a tiempo. Estadísticamente, hay alrededor de tres mil casos anuales en Argentina, con tendencia a hombres de 50 años en adelante.

Para prevenir, los especialistas recomiendan evitar el consumo de tabaco, reducir la ingesta de alcohol, protegerse de la exposición al sol, mantener una buena higiene oral, localizar y eliminar prótesis mal adaptadas, dientes filosos o restauraciones dañadas y visitar periódicamente al odontólogo.

A su vez, hay algunos signos que no deben pasarse por alto. Entre ellos: heridas o úlceras que no curan en diez días; manchas blancas, rojas, marrones o negras que no se desprenden; cambios de forma y tamaño; dificultad para tragar, hablar, abrir la boca, masticar o mover la lengua; aumento de volumen en boca y/o cuello; pérdida espontánea de un diente; y hemorragias espontáneas.

