Ricardo Centurión llega a Vélez

Ricardo Centurión se le cumplió, finalmente, el deseo de volver al fútbol argentino. No será a Boca, sino a Vélez. El extremo, de 26 años, terminó su vínculo con el Atlético de San Luis mexicano, y al no ser convocado para la última fecha del Torneo Apertura, a fines de noviembre se volvió a nuestro país a esperar nuevas ofertas. Racing, que es dueño de su pase, no pretende quedarse con el jugador y arregló con el club de Liniers para que el jugador llegue a préstamo por un año con opción de compra.

De todas maneras, la llegada de Centurión se concretó con una cláusula inédita para el fútbol argentino: el contrato resguarda al club si el jugador se ve involucrado en un nuevo caso de violencia de género. El delantero protagonizó un escándalo de estas características en mayo de 2017: entonces fue denunciado por su ex pareja, Melisa Tozzi, con lo que el juez Marcelo Javier Goldberg, a cargo del Juzgado N°3 de Quilmes, le aplica una orden de restricción perimetral.

“No entiende que yo ya no quiero estar con él y se pone agresivo”, argumentó en su momento Tozzi, y precisó que aquel futbolista que jugaba en Boca la “ahorcó” y le “astilló tres dientes”. Un año más tarde -más allá de que Centurión no se encontraba en el radar-, Vélez creo el Área de Violencia de Género, dependiente del Departamento de Legales, con lo que se convirtió en el primer club en tener un espacio enfocado en esta problemática social.

La denuncia de Melisa Tozzi contra Centurión

Centurión no tuvo mucha actividad durante 2019, ni en Racing ni en el club mexicano. En total, durante todo el año disputó 15 partidos: 3 en la Academia y 12 en San Luis, de los cuales 9 fueron por el torneo doméstico, entre todos esos encuentros sumó 278 minutos únicamente y convirtió un gol frente a Pumas. En la Copa MX jugó los tres encuentros que disputaron de titular.

“Como futbolista, a cualquiera le gustaría contar con Centurión. Es un jugador bárbaro. Pero también sabemos los problemas que tuvo”, sostuvo durante el fin de semana el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda. Parece ser que al final su indisciplina no le quitó la oportunidad de llegar al Fortín. Rapisarda también aclaró que Racing quería incluir al lateral derecho Tomás Guidara en la operación por el préstamo de Centurión, pero aseguró que “no se va a ir del club en este mercado de pases”.

De esta manera, el ex Boca cierra su cuarta incursión por el exterior: Genoa (en dos oportunidades), San Pablo y Atlético San Luis. Además, Vélez será el sexto club donde jugará. Por último, el Fortín también aseguró las incorporaciones de Mauro Pittón, que llegaría de San Lorenzo a cambio de 1,5 millones de dólares por el 70% del pase que le pertenece al club, y Ricardo Álvarez, quien quedó libre. Su último paso fue por Atlas de México.

Fuente: La Nación.

