PISTACHOS: EL SNACK IDEAL PARA TU SALUD

Con o sin sal, tostados y naturales o solo la pepita. En postres y comidas. Muchas formas de consumo y un solo producto y muchísimos beneficios.

Por Luciana Liranche

Twitter @LLiranche

Los pistachos tienen tantos beneficios que hacen que sea el bocadillo ideal para una dieta equilibrada, no solo porque ayudan a perder peso sino que, mejoran la salud cardiaca y el colesterol, posee un alto poder nutritivo, fibra y son muy ricos en vitaminas B1, B6, E, K y ácido fólico, además contiene potasio, cobre hierro, selenio, zinc y favorecen el control de los niveles de azúcar en sangre.

Son estas razones las que hacen que sean un alimento más saludable, obvio siempre que se consuma con moderación. Además de todo esto, son un fruto que presenta varios procesos desde el momento uno en el que se decide encarar una plantación de pistachos. Por ello decidimos hablar con el señor Pedro Arru, quien tiene actualmente 15 hectáreas de pistachos, las cuales se encuentran ubicadas sobre el Carril Mathus Hoyos, de Guaymallén.

Pedro nos comentaba que las tormentas de hace unas semanas atrás hizo que del 100% de sus plantaciones, solo quedará el 10% de la producción debido a que los granos se encontraban muy frágiles, “estaban terminando de crecer, estaban tiernos. El peor momento para una tormenta. Nunca cae granizo acá y esta vez nos tocó”.

“Toda la vida me dediqué a la tierra pero al ser tan ingrata abandoné y me puse una ferretería pero, quien es de la tierra vuelve a la tierra y me interiorice con las plantaciones de pistachos, viajé a San Juan y me estaba capacitado para poder tener una plantación como las que se pueden disfrutar allá y, así fue como desde hace 16 años estoy en esto. Empecé con 2 hectáreas y medias y hoy ya son 15”, nos contaba el señor Arru.

En Mendoza los pioneros son dos y uno de ellos es Pedro. Se está trabajando en Lavalle para otras plantaciones pero recién se comienza, por lo que después de 6 años comenzarán a salir los primeros frutos.

La pérdida no es triste por el tema economismo si por las plantas porque sufren, antes de los 6 años no cosechamos nada porque ocurre algo muy particular, es una planta de muy lento crecimiento pero se debe revertir con fertilizantes, abono, dedicación, además de que surge de una planta madre y de ahí se comienzan a realizar injertos para poder así conseguir, primer la planta que da el fruto y luego, para lograr el macho y la hembra y así poder esperar esos 6 años a que puedan nacer los primeros pistachos.

Largos procesos que se deben realizar pero si te consideras apasionado por estos temas como el señor Arru, es una buena idea para comenzar a viajar. La demanda es muy alta pero casi siempre son mayoristas de frutos secos, aquellos que suelen abastecer a los pequeños mercados.

La forma de consumirlos no es una sola, hay muchas variantes pero dentro de las cuales comercializa Pedro son como snacks. Salen frutos abiertos y otros cerrados y se van seleccionando y separando. Por ejemplo, se venden solo las pepitas a restaurantes o heladerías. Se demandan salados y sin sal, tostados y algunos clientes particulares que los piden sin nada. Lo bueno es que hay para todos los gustos.

