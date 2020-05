Paul Burlot: “Hay que buscar consenso”

Por José Valverde y Martín Ruchaj

El ex cónsul de Francia compartió su pensamiento sobre la situación actual del mundo y el país generada por el Covid-19. Además, abordó la situación del Mercosur y la dificultad para la colaboración.

G24 tuvo una charla mano a mano con Paul Burlot, Secretario General de la Asociación Mundial de Cooperativas Vitivinícolas y ex cónsul de Francia, quien expresó su opinión sobre la pandemia, su impacto en el mundo, la situación del Mercosur y cómo repercutirá en nuestro país este virus.

A nivel internacional, ¿qué crees que pueda suceder con respecto a las sanciones sobre China?

La primera cuestión que me gustaría destacar es: ¿alguien va a sancionar a China o estamos dando tiros al aire para que la gente mire el tiro y no observe lo que está pasando realmente? Seamos claros, no hay duda de que el origen de esta pandemia fue en China, pero no podemos decir si hubo o no intencionalidad en esta situación.

La segunda cuestión es cuando se empieza a ver estas acusaciones en los países que tienen sistema de inteligencia bastante desarrollado, como Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Venir y echarle la culpa a China recién ahora, mientras que el problema explotó supuestamente el 31 de diciembre… Me parece raro. Hoy se avivan porque el 90% de los insumos de los productos medicinales tienen como base China; todos se abastecían de este país para ganar más plata y eso es muy peligroso.

No puede ser que, porque un hospital me salga más barato en Bolivia que en Argentina, mande a todos los enfermos a Bolivia. Lo mismo pasa con los medicamentos y las mascarillas. Esto que pasó es una llamada de atención muy grande.

¿Qué pensás de las medidas impuestas por Bolsonaro, Trump y el primer Ministro de Inglaterra? ¿No han costado una gran cantidad de vidas?

Sin dudas, en lo sanitario, sí, pero en lo económico, no sé. Que Trump le eche la culpa al virus chino y que Boris Johnson piense en un principio darwiniano que postula que los “mejores” sobrevivan me parece cualquier cosa. No creo en la disyuntiva entre salud y economía, ya que si estoy sano y no tengo trabajo ni comida, pronto voy a dejar de estar sano.

¿Qué haya más muertos en Brasil que en China no debería llamar más la atención?

Toda estadística que venga de China es una humorada. Sí creo que los números son importantes, pero el corto tiempo y mucha prensa me hacen dudar, y mucho. Yo invito a las personas a que entren en Google y busquen qué sucedió con la gripe en el siglo XVII o en el XVIII y nos vamos a dar cuenta que los muertos han sido muchos más que en la situación actual.

Con esto no quiero quitar peso a lo que está pasando, porque una vida humana merece respeto, pero vemos cosas graves que no son distintas a otros momentos, ni diferentes a otras barbaridades que no prestamos atención como las hambrunas o lo que pasa con los inmigrantes en la zona de Siria o Etiopía. Hay gran cantidad de muertos que pareciese que no cuentan.

En Argentina, por ejemplo, tenemos más muertos por dengue que por coronavirus y eso no es algo que trajeron los chinos. Se mezclan muchas cosas, como lo que pasa en Brasil, sin conocer la situación interna. No debemos tomarnos este tema a lo guapo, no es una manera sensata, pero hay dos puntos: cómo hacemos para controlar el despliegue del virus y cómo no frenar al país. Los países que tienen espalda, como Brasil, quizás aguanten el chubasco. Argentina, no sé.

Con respecto al Mercosur y lo que ha pasado actualmente, ¿qué opinas?

Cuando se plantea el mercado común del sur, se plantea que todos tienen que tener iguales condiciones. Condiciones que podemos explicar de dos maneras: como el derecho a ir y el derecho a no irte. Por ejemplo, Bolsonaro dijo que sin Argentina o con Argentina iba a seguir negociando.

Ayer el presidente salió a decir que no planteaba alejarse del Mercosur. Se debe avanzar con los cuatro jugadores y lo que uno deja, el otro lo ocupa. Uno escucha lo que dice el FMI o el Banco Europeo y yo no veo una coordinación sobre principios básicos para salir adelante. El principio básico es ver qué hacemos con las personas. Lo que no veo es liderazgo mundial. Lo más importante debe ser el ser humano y, en cuanto a la producción, el agua y el alimento.

Con respecto al cariz de Argentina, ¿hubo una idea de reunir un consejo pospandemia? ¿Te parece correcta la idea?

Lo estamos viendo con la legislatura. La voluntad y el criterio de juntarnos, de tratar de buscar una salida, es algo positivo. Hay que buscar consenso. No hacerlo es lo que va a provocar un problema y van a ser muestras de que tenemos una inmadurez total como país y comunidad. Lo dije anteriormente: debe haber una coordinación colectiva que busque salir adelante.

Comentarios

comentarios