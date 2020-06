Patricia Bullrich cuestionó la decisión del Gobierno de expropiar Vicentin

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó la intervención de la empresa Vicentin y afirmó que la decisión descubre “un verdadero abuso de autoridad por parte de Alberto Fernández”.

“Es una empresa privada que estaba en un proceso legal con una intervención de la Justicia y lo hace con una explicación ridícula. O Alberto está totalmente sometido o dice una cosa y a la semana hace una totalmente distinta, con lo cual la credibilidad va por el piso“, planteó la ex ministra de Seguridad.

“El Presidente había dicho que era una idea loca expropiar empresas y ahora llevó a cabo una idea loca. Hay que mandarlo a estudiar Derecho Comercial”, aseguró Bullrich, que agregó que con esa medida “la deuda de Vicentin ahora es de los argentinos, en vez de hacer un proceso de venta normal entre privados”. “Esto me recuerda a cuando (Axel) Kicillof dijo cancherito que a YPF la teníamos por un dólar”, dijo.

“La banca está para eso, para prestarle a las empresas. Imagino que los presidentes del Banco Nación que pasaron habrán pensado en salvar a una empresa con 90 años en el mercado. El problema no es el crédito, es la expropiación. Antes de eso había 700 caminos“, advirtió.

A su vez, la titular del PRO dijo que “los primeros que le dieron un crédito fue durante el gobierno de Cristina Kirchner” y que “la mayor deuda de Vicentin la tiene con el gobierno anterior, no con Cambiemos”. “El Estado lo que hace es generar más gastos del Estado, cada vez más deudas, cada vez más juicios. Cada vez son menos los ciudadanos que pagan y con más impuestos”, lamentó la dirigente en declaraciones radiales.

“El Estado no necesita expropiar para cobrar. Es una locura porque si no a uno que se atrasa con el pago le sacan el departamento. Eso puede pasar cuando hay mecanismos legales y garantías, no como en este caso“, agregó Bullrich.

Fuente: Noticias Argentinas

