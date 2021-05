“Patético”: el Gobierno denuncia avivadas en la vacunación anti COVID

Se trata de personas que, a pesar de no estar contempladas en los grupos de riesgo, se inscriben igual. Cuando les piden el certificado, deben volver a sus hogares.

A cuatro meses del inicio de la campaña de vacunación, la provincia ya recibió más de 400 mil dosis de inoculaciones contra el coronavirus. Cómo continúa el proceso de inmunización, qué ocurre con aquellos que se inscriben aunque no les corresponda y qué se sabe de las segundas dosis de la Sputnik V.

La campaña comenzó el 29 de diciembre. En un primer momento, los destinatarios fueron los profesionales sanitarios y luego se avanzó con los mayores de 70, 60, docentes de nivel inicial y actualmente con los menores de 60 con comorbilidades: obesidad y diabetes.

Se trata de aquellas personas que, de contraer el virus, pueden desarrollar formas graves, “incluso mayor riesgo de muerte”, indicó la jefa de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar.

Los vivos de siempre

Se estima que en la provincia hay alrededor de 230 mil personas menores de 60 años con comorbilidades, entre ellos obesos, diabéticos, cardiópatas y trasplantados, entre otros.

Ante la limitada cantidad de dosis, se han priorizado a este tipo de ciudadanos. Sin embargo, hay otros que, en un intento por “saltarse la fila” buscaron recibir igual la vacuna.

La jefa de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar.

Al respecto, Aguilar destacó que entre las irregularidades detectadas están la de “los tres chicos de Tunuyán que se colaron y fueron detectados”.

Así, también hay casos de inscriptos como pacientes obesos “y nos ha llegado gente flaca a vacunarse”, reconoció Aguilar en diálogo con Opinión por LVdiez. Y advirtió: “Parece increíble, uno apuesta al sentido común. Llegan sin certificado, parece gracioso pero es patético”.

“Esa gente que se anotó, que no tenía un índice de masa corporal igual o mayor a 35, y se sorprendió cuando se le pidió el certificado y se tuvo que volver a su casa”, agregó.

La eficacia de la primera dosis

Según el Monitor Público de Vacunación, en Mendoza ya se distribuyeron 407.700 vacunas. Hasta el momento se han aplicado 293.916 primeras dosis y 35.442 mendocinos ya completaron su esquema de inmunización.

Si bien el esquema completo contempla la recepción de las dos dosis, con la aplicación del primer componente se busca proteger a los vacunados de padecer las formas graves de la enfermedad, lo que genera a su vez “descomprensión del sistema de salud y menor utilización de camas de terapia intensiva”.

La segunda dosis, por su parte “tiene un papel importante en cuanto a mejorar a duración de ese título de anticuerpos. Es decir, prolongar en el tiempo que estemos protegidos”, sostuvo la jefa del programa de Inmunizaciones.

Con respecto a todas aquellas personas que ya recibieron el primer componente de la Sputnik V, por el momento aún no hay fecha de recepción de la segunda dosis de esta vacuna.

Por otro lado, a partir de este martes comenzaron a completar el esquema de inmunización de aquellas personas que recibieron la vacuna china de Sinopharm, en su mayoría profesionales de la salud, docentes y mayores de 60 años.

“El gobierno no tiene nuevos tratados con China, por lo tanto no podemos ampliar a más primeras dosis porque si no dejaríamos la a gente que recibió la primera dosis sin la seguridad de poder recibir la segunda”, explicó Aguilar.

Vacuna antigripal

La titular del programa de Inmunizaciones destacó la importancia de vacunarse también contra la gripe.

En el caso de aquellos que hayan recibido esta vacuna y les llegue el turno para la segunda dosis del coronavirus, es necesario que una vez que transcurrieron los 14 días desde que recibieron la dosis contra la gripe, “se acerquen a la sede que le había sido asignada”.

Allí lo van a vacunar o le programarán la fecha para recibir la segunda dosis contra el COVID. “No tiene que reinscribirse, no pierde el turno”.

Comentarios

comentarios