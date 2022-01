Orquín, intendente de Guaymallén durante el terremoto del ’85: “Nos demolió dos distritos completos”

Leopoldo Manuel Orquín gobernaba Guaymallén cuando el 26 de enero de 1985 un terremoto azotó al Gran Mendoza, particularmente a su comuna, además de la zona epicentral, Godoy Cruz y Las Heras. Recuerda el momento y valora la reconstrucción.

Hace 37 años Mendoza era sacudida por un terremoto brutal con epicentro en el Gran Mendoza. Fue una situación bisagra en muchos aspectos: la democracia había sido recuperada tan solo dos años antes y las autoridades provinciales, encabezadas por Santiago Felipe Llaver, reconstruían la institucionalidad y la gestión pública tras el paso de sucesivos interventores del Partido Demócrata y militares durante los años oscuros.

El 26 de enero de 1985, además, la Mendoza de adobes y no antisísmica se vino abajo y hubo que reconstruirla, con un plan que involucró la construcción de 25 mil viviendas, algo inusitado ante los ojos de hoy en que los gobernantes acuden a inauguraciones de 5 o 20 casas de vez en cuando.

Uno de los intendentes del principio de la democracia a quien le tocó la tarea de encarar la hecatombe sorpresa en pleno verano fue Leopoldo Orquín, de Guaymallén.

“El terremoto nos demolió dos distritos: Pedro Molina y San José. Más de dos mil casas destruidas y los dos distritos sin agua ni luz. El gas recién lo estábamos instalando. Además nos dejó sin edificio municipal y el nuevo lo estábamos construyendo, por lo que se formó una cuadrilla especial para apresurar la construcción y poder cambiar las oficinas paulatinamente y sin ascensores”,recuerda hoy Orquín en diálogo con Memo.

El exjefe comunal hoy tiene 82 años y no puede olvidar aquellos momentos, no solo por la experiencia personal que quienes la vivieron no la superan fácilmente, sino por los desafíos que obligó a encarar la situación.

Orquín junto a Marcelino Iglesias, el día en que fue declarado Ciudadano Ilustre de Guaymallén.

Recuerda hoy: “Bajo las instrucciones del ingeniero Emilio Venturini y del capataz José Pérez poner en condiciones de retomar la vida cotidiana a Guaymallén se logró en tiempo récord. El gobernador Felipe Llaver puso toda Vialidad Provincial a trabajar en Guaymallén para ayudar con el retiro de escombros y en seis meses el Instituto Provincial de la Vivienda dirigida por “Amadito” Isuani estaba entregando las primeras casas”.

Orquín no duda en calificar aquella experiencia como “una tarea de vecinos que no se quejaban y que trabajaban codo a codo con las cuadrillas municipales y con el personal de vialidad dirigido por el ingeniero Civelli, que se instaló en el municipio para dirigir a su personal”.

En las redes sociales, que maneja con habitualidad, el exintendente (también ex diputado nacional y exministro de Justicia y Seguridad) aprovechó para felicitar al personal municipal que sobrevive a aquellos tiempos, por su espero y dedicación.

“Fue una horrible desgracia que dejó muertos y heridos y a miles sin casa. Pero a si ves, fue una experiencia humana inolvidable donde prevaleció la solidaridad entre los vecinos”, dice Orquín, quien hoy destaca que “el trabajo día y noche del personal municipal y la colaboración sin límites del gobernador Felipe Llaver de su ministro Marcelino Iglesias (hoy intendente de esa comuna), del ing Civelli y de Amado Isuani del IPV, fue una tarea solidaria y sin grietas para solucionar los problemas de la gente”.

El gabinete de Felipe Llaver.

Comentarios

comentarios