No se registraron nuevos casos de coronavirus en la Provincia

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó que en el día de hoy no se registraron casos positivos de coronavirus, de las 50 determinaciones que se procesaron, todas resultaron negativas.

Mendoza cuenta actualmente con 94 infectados. 42 son casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 46 de ellos por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19 y 6 en investigación epidemiológica. Asimismo, la provincia tiene 67 personas recuperadas y 9 fallecimientos por COVID-19.

Este mediodía, el Gobierno de Mendoza brindó una conferencia de prensa para informar acerca de los nuevos casos de covid-19 que se confirmaron durante el fin de semana. Allí, la ministra de Salud, Ana María Nadal, aseguró que los contagios se dieron dentro de un “conglomerado familiar”.

“Un conglomerado es un conjunto de personas que tienen infección pero están vinculados uno con otro, y está controlado y cerrado”, expresó la funcionaria, y sostuvo que la transmisión, por el momento, se ha dado “dentro de los límites de una familia.

Por su parte, el gobernador Rodolfo Suarez precisó que desde el Ejecutivo decidieron no avanzar en nuevas autorizaciones de actividades exceptuadas en el marco de la cuarentena obligatoria.

“Hemos decidido que no va a haber nuevas autorizaciones en la provincia de Mendoza. No vamos a retroceder en lo que hemos avanzado, pero no van a haber nuevas autorizaciones“, manifestó este mediodía el mandatario provincial en una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza informa sobre todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia. En los casos en que un mendocino da positivo en otras jurisdicciones nacionales -por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario-, no será registrado como caso confirmado en Mendoza.

