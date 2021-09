No existe privacidad en las redes

Un rápido análisis de las nuevas tecnologías de la comunicación. Tendencias, cambios vertiginosos y nuevos conflictos. ¿Cómo nos afectó la pandemia?

Por un lado, vamos caminos hacia un mundo más integrado. Nos podemos comunicar con una persona al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Por otro lado, nuestra privacidad en internet tiende a ser nula y somos esclavos de nuestros propios hábitos de navegación. En entrevista con G24, Clety Ovejero realiza un breve análisis de la situación actual de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

—¿Cómo pensás que van a incidir las nuevas tecnologías en la sociedad?

—Trabajo en internet desde hace veinte años. La virtualidad es una comunicación creciente y, como es comunicación, bajó las fronteras de los países para que todos puedan comunicarse con fines comerciales y humanos. Esta forma de comunicación alcanza a todas las personas del planeta, no solo a las que trabajan. Nadie está exento de tener que conocer un poco de esto y de tener que usar, aunque sea mínimamente, la tecnología, que incluye desde un celular básico hasta unos lentes para ver en 3D.

—Una tecnología que cambia cada vez más rápido…

—La gama de posibilidades en la tecnología es creciente. Lo que antes se renovaba o actualizaba a lo largo de diez años, ahora lo hace en seis meses. El cambio es vertiginoso y las consecuencias están a la vista. Tener dos hijas que vivan en otro continente no me asusta porque la virtualidad nos acerca. Nos vemos, nos reímos, compartimos cumpleaños. Ahora bien, eso genera una dependencia total. Si un día se nos cae internet, nos queremos morir.

—¿Qué es el 5G?

—Es una tecnología que permite que mayor cantidad de personas puedan conectarse de forma simultánea. En algún país de Europa existe incluso el 7G. Pero como ya hay tanto conflicto con el 5G porque genera problemas de salud en las personas que viven cerca de las antenas, está muy cuestionado.

—Esto evidencia la lucha de intereses que ronda a estas tecnologías.

—Así es. La importancia es inalcanzable. Ni siquiera se puede imaginar. Ahora se habla de la internet de las cosas. En cinco años vamos a comprar heladeras con internet, cocinas con internet, etc. Y el que no las tenga no podrá abastecerse. Entonces nos vamos a ver obligados a renovar la tecnología hogareña. Esto es un beneficio del que gozan las principales potencias y la transición no está siendo tan escalonada como debería.

—¿Qué pensás del escándalo de Cambridge Analytica de hace unos años?

—Hay una tendencia a la invasión de la privacidad. Cada celular o computadora va registrando los hábitos de navegación y los almacena en el tiempo. ¿Por qué entra un archivo espía a nuestro dispositivo? Porque en algún momento de nuestra navegación nos aparece un cartel que nos pregunta si aceptamos las cookies a cambio de poder navegar en esa página. Cada vez que las aceptamos, aceptamos también ser monitoreados por la big data.

—¿Qué es la big data?

—Esta es una tecnología en alza que permite monitorear opiniones y tendencias de las grandes masas. Al tener esa información, las grandes potencias del mundo pueden hacer una proyección acerca de las tendencias de países, masas e ideologías. Pueden saber, por ejemplo, con lujo de detalles qué hizo una persona en internet durante los últimos dos años.

—¿Y qué pasa cuando comentamos una publicación con amigos en Facebook?

—En Facebook aceptamos unas letras muy pequeñas que se llaman “Condiciones de uso” y por eso tienen acceso a todo lo que hagamos allí.

—¿No hay privacidad en las redes?

—No, no la hay. La privacidad es un derecho, pero es invadida constantemente luego de que aceptamos esas condiciones de uso sin haberlas leído porque son largas y están plagadas de términos técnicos.

—¿Durante la pandemia aumentó la conciencia sobre todas estas tecnologías?

—Las personas que no estaban familiarizadas con estas formas de comunicación o comercialización se vieron forzadas a aprenderlo de una forma veloz que jamás hubiera sucedido, como pasó con los docentes. Tuvieron que aprender cosas que antes no necesitaban o que habrían aprendido solo dentro de varios años.

—¿Qué tenemos que hacer los argentinos para entrar a ese mundo de la tecnología? En nuestro país parece haber una gran distancia entre los centros de conocimientos de esas tecnologías y la vida diaria de las personas.

—Pareciera que esos dos planos estaban separados por un abismo. Sin embargo, hoy por hoy, la información está al alcance de todas las personas, en mayor o menor profundidad. La curiosidad nos lleva al conocimiento y a la integración. La tecnología es la misma para todos. Los argentinos tenemos que ponerle actitud y voluntad para aprovechar estos maravillosos recursos que tenemos. Los cambios se imponen y vendrán de todas formas. En 2020, alguien que vendía sus artesanías en una feria, se adaptó y aprendió a vender a través de internet.

Clety Ovejero: Especialista en transformación digital de empresas

CEO de Sur Studios: Community Relations. Webmasters. Publicidad Social Media. Consultoría. Diagnósticos. Diseño gráfico & web. Posicionamiento SEO y SEM

www.clety.com.ar

