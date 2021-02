Ni capas ni coronas: Mendoza cuestiona continuar con la elección de reinas vendimiales

POR DOMINIQUE PERERA

TWITTER: @domialexx

Para muchos está bien, el hecho de contar con una soberana que represente a Vendimia, al turismo y al esfuerzo de productores y trabajadores de la vitivinicultura. Para otros, parece correcto adaptarse a los nuevos tiempos, es decir, tiempos en los que la sociedad se esfuerza por abolir definitivamente competencias colmadas de distinciones cliché.

Hace semanas, podíamos leer en diferentes plataformas y redes sociales, que opinan los vecinos de Mendoza con respecto al tema “Reina si o Reina no”. Lo cierto es que hay puntos a los que hay que darles voz y voto, y que son señalados, específicamente por jóvenes, quienes son parte de esta revolución en la sociedad, que implica dejar de lado las diferencias, los estereotipos, las discriminaciones y comparaciones.

Pongamos las cartas sobre la mesa, es cierto que hoy en día es muy difícil para una mujer tener un lugar de poder importante y que ese lugar sea respetado como el de un hombre, son varias, aquellas reinas vendimiales que desde su lugar, cuestionan que la eliminación de una figura representante femenina, viene desde la intervención de un juicio teñido de machismo e imposiciones dominantes.

Pero ahora bien, puntualicemos desde qué lugar hablan los mendocinos; hay que ser claros a la hora de focalizar a que se refieren aquellos integrantes de la sociedad que les interesa terminar con la competencia a la que se someten las reinas para ganar la corona nacional.

La comunidad mendocina hace hincapié en que a las reinas no se las compara según sus estudios, conocimientos, experiencias en el ámbito vitivinícola, su entendimiento o inteligencia. No rinden un examen para ganar el puesto. Son otros puntos que se toman en cuenta para elegir la Reina Nacional. De otro modo, no se pedirían requisitos tales como una altura, o edad determinada para postularse, por lo tanto, es certero afirmar, que se las elige según su belleza y cualidades personales.

A este punto se refiere gran parte de la sociedad mendocina cuando señalan a la elección de la Reina Nacional de la Vendimia como un concurso de belleza, y esta es la cuestión que se quiere revocar. Las competencias donde se siga dando lugar a comparaciones entre personas que posean o no un modelo de belleza hegemónica o dominante o modelos estéticos con estereotipos somáticos ideales, construidos socialmente.

En entrevista para MDZ Radio, el secretario de gobierno, Nicolás Gonzales, recalcó, “Después de haber trabajado fuertemente en cuestión de la elección de la reina, entendimos que la cuestión no daba para más, llegamos, como sociedad a contradecirnos y a ser parte de una cuestión anacrónica”.

“La ley que define las variables de la vendimia en ningún lugar señala que hay que sostener la figura de la reina vendimial. Hay costumbres buenas y malas, esto se termina relacionando con la cosificación de la mujer, no representa el genuino interés de las mujeres del departamento, de hecho solo se inscribieron 60 mujeres de un departamento de 340 mil habitantes”, dijo el secretario de gobierno.

Por último y no menos importante, remarcó que si a los vecinos de la provincia se les diera a conocer con certeza la cantidad de dinero que se invierte en la elección de Reinas, ya sea en vestidos, en transporte, en hospedaje y demás, que de hecho ronda alrededor de los dos millones de pesos, obtendría mucho más apoyo el proyecto de ordenanza presentado por concejal Conte. Aseguró que si ese dinero de los fondos del municipio se invirtiera en mejorar las propuestas turísticas del departamento y asuntos que hacen a la fiesta, el propósito se justificaría plenamente.

El proyecto que propone una iniciativa que responde a los cambios de paradigmas que fue atravesando la sociedad, y a la necesidad de preservar y adecuar la fiesta a los nuevos tiempos, se tratará al inicio de las sesiones ordinarias en los primeros días de Marzo.

