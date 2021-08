Nebot: “Somos las caras nuevas que pedía la gente”

En entrevista con Diario G24, el precandidato por el Frente de Todos nos cuenta acerca de sus proyectos como aspirante a un cargo legislativo del departamento. Jubilados, PyMES y seguridad: las bases de sus propuestas.

Sebastián Nebot es precandidato a concejal por el Frente de Todos, uno de los sectores más representativos del Partido Justicialista (PJ) en Guaymallén. A sus 34 años, lleva adelante una PyME en el sector gastronómico. A través de la distribución de viandas, colabora con los asociados al centro de jubilados “Jazmines de Escorihuela” en Rodeo de la Cruz.

Sus propuestas para estas elecciones se basan en tres temas fundamentales: la situación actual de los jubilados, la crisis económica que están atravesando las PyMES y la inseguridad que desborda al municipio. Entre propuestas propias y críticas a la gestión actual, Nebot nos acerca su perspectiva sobre el departamento en esta entrevista con Diario G24.

—¿Cómo es tu relación con los jubilados?

—Soy empresario en el rubro gastronómico. Tengo una empresa de alimentos y viandas. Con ella, y a través del programa Probienestar del PAMI, todos los días repartimos la vianda a los jubilados que cobran la mínima y están asociados al centro “Jazmines de Escorihuela” de Rodeo de la Cruz. Me comprometí mucho a trabajar con ese en particular y así poder llegar a otros centros de Guaymallén.

También les doy una mano con los trámites y con la virtualidad, que es muy difícil para ellos. Hemos establecido un vínculo importante. Incluso, algunas veces hemos hecho algún viajecito o hemos comido un asado. He aprendido un montón con ellos y ellas.

—¿Cómo les afectó la pandemia?

—A mi PyME le fue mal como a cualquier empresa gastronómica. Tuve que vender mi auto y gastar mis ahorros. También fue muy complicada la situación en los centros de jubilados porque nuestros abuelos eran a los que más había que cuidar. Aun así, con el programa Probienestar logramos que esas personas, que no cobraban el dinero del bolsón de PAMI, pudieran recibir mercadería una vez por mes.

Tuvimos que adaptarnos y reconvertir la empresa. Pasamos de elaborar comida a tener que ir a un mayorista a hacer una bolsa y distribuirla una vez por mes. Lo más difícil de todo fue que perdimos el contacto diario con los jubilados.

—Ahora una pregunta más relacionada con la proximidad de las elecciones. ¿Por qué el Frente de Todos?

—Yo milito desde hace 11 años. Cuando falleció Néstor Kirchner, la situación me tocó el corazón. Vi cómo la gente lo lloraba y me sentí muy mal. Empecé entonces a militar de forma tranquila. Luego, comencé a organizar grupos. En el 2015 ingresé a la Cámpora de capital. En ese año perdió Scioli y eso produjo una ruptura en nuestra organización. Me alejé un poco, aunque continué con el trabajo con los adultos mayores porque era lo más importante para mí.

Siempre mantuve una buena relación con los compañeros y las compañeras con los que militaba. Un tiempo después retomé contacto con un compañero de Lavalle, a quien le había dicho que quería volver a militar porque veía necesario que nos involucráramos. Era el año 2017 y estábamos en medio de elecciones legislativas muy difíciles, en pleno auge del macrismo.

Retomé ese año la militancia junto a quienes trabajaban en el centro de jubilados. Nos fuimos expandiendo y pudimos organizar algunos eventos como, por ejemplo, los festejos del día del niño. Mucha gente se fue sumando por pura solidaridad y se terminaron comprometiendo con la militancia política, necesaria para transformar la realidad.

—En tu lista están Celeste Avogadro y José “Pepe” Pozzoli. ¿Qué me podés decir de ellos?

—A Celeste la conozco desde hace varios años. Conozco sus años de lucha y militancia territorial, su espacio Unidad Popular. Es profesora de filosofía, con un currículum enorme.

A Pepe lo conocí ahora. Es una persona muy interesante que refresca al peronismo tal como lo pide la sociedad. Es una cara nueva que permite renovar el espacio político en Guaymallén. Es especialista en ambiente y agua. Tiene muy buena llegada. Expresa sencillez y humildad, y es muy culto.

También están: Sergio Guevara, especialista en reservas naturales protegidas; Perrota, abogada feminista; Lloren, que tiene una asociación de jóvenes. Es una lista de lujo. Somos muy bien recibidos en todos los barrios, tanto donde nos conocen como en los que no.

Lo bueno de esta lista es que nadie oculta nada. Somos transparentes y estamos orgullosos de eso. Somos vecinos y vecinas que no tenemos nada que tapar. Nadie puede decir nada malo de nosotros. Somos las caras nuevas que pedía la gente. Venimos a renovar nuestro espacio.

—¿Qué temas de interés para la sociedad guaymallina tenés en agenda?

—Si bien hoy estamos en campaña, uno milita todo el año. Todos los meses visito a los vecinos y las visitas y charlo con ellos y ellas. Sé que el tema de la inseguridad es prioritario. Los vecinos se sienten desprotegidos. Hay un Estado ausente. El municipio no se hace cargo porque dice que no le corresponde. El gobierno provincial hace lo propio. Se pasan la pelota y el tema sigue sin resolverse.

—¿Has hecho algo para tratar este problema?

—Llevo un año armando mesas de debate en Rodeo de la Cruz junto con el presidente del Club Guaymallén, David Verbel, y otras instituciones más como el centro de jubilados, la comisión del Banco Credicop, etc. Vemos que el distrito se ha convertido en tierra de nadie. Hemos llevado petitorios al delegado y reclamos al municipio. Responden que no es competencia de ellos, pero sí lo es. Deben preocuparse y ocuparse por lo que pasa con los vecinos. Esta lucha la llevamos adelante desde hace más de un año. Hemos llegado incluso a la bicameral de la provincia donde tampoco recibimos respuesta.

La situación no da para más. No hay casa a la que no le hayan entrado a robar. En cualquier momento se va a desatar una guerra civil. Hay problemas entre los vecinos de Rodeo Centro con la gente del barrio popular Luz de Vida. Hubo incluso marchas y contramarchas, pero el municipio no apareció.

—¿Pero no hay una comisaría en la zona?

—Sí, en el lugar hay una comisaría y una fiscalía. El comisario no vive en el departamento y no se está haciendo cargo de la situación. Además de no tener la voluntad de escuchar a los vecinos, se burla de ellos al decir que no hay tal inseguridad. La fiscalía, por su parte, toma las denuncias, pero no hace nada con ellas. Tampoco hay muchos móviles, personal ni equipamiento.

Esa comisaría y esa fiscalía fueron inauguradas durante el gobierno de Abraham y su existencia demuestra que, si hay voluntad, la municipalidad puede tomar cartas en el asunto. Pero desde que asumió Iglesias, la municipalidad se desentiende del tema seguridad. Si no se escucha a los vecinos, va a terminar todo muy mal.

—Para ir terminando, contanos un poco de tus proyectos futuros con respecto a los adultos mayores.

—Ellos fueron los más afectados por la pandemia. Pero ya estaban afectados desde antes porque la sociedad normalmente los relega. Muchos están abandonados por sus familias y se sienten solos o sufren depresión. En ese contexto, los centros de jubilados sirven para contenerlos. Allí pueden hacer actividades, tienen médicos de cabecera, realizan gimnasia, participan en talleres de pintura, baile, canto y muchas cosas más.

Sin embargo, con la pandemia, los centros de jubilados tuvieron que cerrar y, al hacerlo, no pudieron cobrar su cuota social para mantener ese espacio. Entonces, no pudieron pagar los impuestos o los alquileres. Esto llevó a que cerca del 20% hayan cerrado definitivamente y muchos otros permanezcan cerrados de forma temporal.

—¿No reciben apoyo financiero por parte de la Municipalidad?

—Los centros de jubilados no reciben absolutamente ningún tipo de ayuda del municipio. Hemos elevado petitorios que quedan en la mesa de entrada y nunca recibimos respuesta. Otros municipios, en cambio, sí han ayudado para que se sostengan durante este tiempo.

En Guaymallén no hubo una ayuda municipal. Si bien el PAMI ayudó, no todos los centros de jubilados están inscriptos ahí. De todas formas, el subsidio que reciben del PAMI está lejos de ser suficiente. Y el municipio no se involucra. Cuando termine la pandemia, los adultos mayores van a necesitar ese espacio de contención y ya no va a existir.

—Pareciera que hay cierto maltrato hacia las personas de tercera edad…

—Exactamente. Además del tema de seguridad y del acompañamiento de las PYMES, que son las principales propulsoras de la economía de Guaymallén, la propuesta por la cual voy como precandidato es promover políticas de concientización sobre el buen trato del adulto mayor. Es algo que, como sociedad, nos falta mucho.

Quiero que se promuevan políticas del buen trato y de concientización desde el municipio para que los adultos mayores sean escuchados y contenidos. Tienen mucho para contarnos y un montón de experiencia para compartirnos a los jóvenes. Es fundamental escucharlos y darles la atención que merecen. Por eso también llevo la propuesta de un fondo municipal que subsidie y atienda a los centros de jubilados que están en crisis por la pandemia.

