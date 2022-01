Mendoza cambia sus criterios para hisopar en centros gratuitos

La novedad fue anunciada días atrás, no obstante la concurrencia a los centros de testeo sigue siendo alta y -en muchos casos- las personas se enteran de que no serán hisopadas por no entrar en el nuevo grupo objetivo. Aquí, los detalles de cómo funcionan los nuevos lineamientos sanitarios.

En el marco de un notorio crecimiento en las infecciones por coronavirus en Mendoza en el último tiempo, el avance de la variante ómicron y un índice de positividad en los testeos que supera el 50%, el Gobierno decidió aplicar una serie de cambios respecto a quiénes serán prioridad para hisopar en los centros de testeo gratuitos distribuidos en la provincia.

La principal modificación comunicada por el Ministerio de Salud provincial es que priorizará el testeo de mayores de 60 años, personas con comorbilidades, embarazadas y personal de Salud y Seguridad.

Las autoridades lo informaron el pasado 14 de enero, sin embargo, en los últimos días numerosas personas manifestaron su desconcierto al arribar a los centros de testeo con sintomatología leve y enterarse que no pueden ser hisopados por no entrar en esos grupos específicos.

Concretamente, desde la cartera sanitaria indican que quienes presenten dos o más síntomas leves serán considerados casos positivos por criterio clínico epidemiológico y se les entregará la certificación correspondiente. Estos pueden ser fiebre de más de 37.5°, tos u odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgia, diarrea y vómitos, rinitis y congestión nasal o pérdida repentina del gusto y el olfato.

Además, expresan en los últimos lineamientos publicados que no requiere hisopado quien “haya sido contacto estrecho de un caso confirmado; pertenezca a un conglomerado de casos con al menos un caso confirmado por laboratorio; haya participado de un evento o espacio social/laboral, a partir del cual se produjeron casos (brote) o resida en una zona con muy alta incidencia en los últimos 14 días (superior a 500 casos c/ 100.000 habitantes)”.

Pero, por otro lado, aquellas personas que tenga síntomas de gravedad sí serán testeadas y tendrán la evaluación clínica debida.

El Ministerio de Salud de la Nación recordó las recomendaciones sobre cómo proceder en caso de ser contacto estrecho, es decir, haber estado en contacto por más de 15 minutos sin barbijo o en lugar cerrado con una persona con coronavirus durante el momento en que presentaba síntomas o las 48 horas previas.

Si una persona se notifica de que es contacto estrecho pero no tiene síntomas de la enfermedad, las acciones dependen según la situación respecto de la vacunación.

Sin vacunación o con esquema de vacunación incompleto (sin vacunar o con más de 5 meses de aplicación de la última dosis) hay que realizar 10 días de aislamiento desde el momento del último contacto con el caso confirmado.

Con esquema inicial de vacunación completo (menos de 5 meses de completado el esquema) o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días, se exime de aislamiento preventivo pero hay que realizar un test diagnóstico entre el día 3 y 5, además de sostener cuidados de manera estricta (uso adecuado de barbijo y ambientes ventilados), evitar concurrir a eventos sociales o masivos y hacer un automonitoreo de síntomas diario.

Con dosis de refuerzo con más de 14 días de aplicada, la persona queda eximida de hacer aislamiento preventivo aunque debe extremar los cuidados, indicó en sus recomendaciones la cartera sanitaria.

