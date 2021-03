¿Mendoexit? Suárez quiere para Mendoza una independencia “a la holandesa”

El Gobernador sostuvo que la provincia no podría llegar a ser independiente, pero sí pensar en un sistema “similar” al que rige en Países Bajos.

El gobernador Rodolfo Suárez sorprendió en las últimas horas al hablar sobre el supuesto ideal de “independencia” de la provincia de Mendoza, y si bien sostuvo que no se podría lograr, planteó que la provincia podría pensar en un sistema similar al que rige en los Países Bajos.

En una entrevista a Infobae, sostuvo que “no podríamos llegar a ser independientes”, pero que se acercaría a “un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos”.

También expresó que buscaría otro sistema de coparticipación, y también “activar más pasos a Chile”.

Suárez, al responder preguntas de corresponsales extranjeros, consideró en primer lugar que la provincia “depende” de la coparticipación nacional, pero sí marcó que hay un “sentimiento de mendocinidad, que no pasa en otras provincias”.

“El mendocino se siente muy orgulloso de su provincia, y Mendoza sí tiene una marca. Una marca que tiene que ver con su mayor institucionalidad. Mendoza es una provincia que no es Formosa, aunque no me gustan las comparaciones y esté hablando de un colega. Pero acá el empleo público no ocupa al 90 por ciento de la población, como ocurre en otros lados. Acá hay producción, acá para nosotros es importante la recaudación, pero no podríamos llegar a ser independientes”.

Respecto a la idea de “reformular” la coparticipación, Suárez explicó que en primer lugar “tendríamos que diversificar nuestra matriz productiva”, y habló sobre la fallida reforma de la ley 7722.

“En la situación actual eso no sería posible. Tendríamos que sacar adelante una propuesta mía que fue un rotundo fracaso, la de que haya explotaciones mineras en Mendoza. Es impresionante la riqueza que tenemos en el sur de la provincia, en oro, en plata…”.

Comentarios

comentarios