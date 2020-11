Más de mil personas participaron de la encuesta “Más bici, más vida”

Los principales motivos del uso de la bicicleta son el recreativo y deportivo. Los municipios de destino de los viajes son: en primer lugar, Ciudad, en segundo Godoy Cruz y después Luján de Cuyo. El llamado a licitación para la construcción de la primera etapa de la red de ciclovías será el 15 de diciembre.

En el mes de septiembre, la Secretaría de Servicios Públicos en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, municipios del Gran Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo lanzaron la encuesta online “Mas bici, más vida”, destinada a conocer la forma en que los ciudadanos del Gran Mendoza utilizan la bicicleta como así también qué inconvenientes impiden que se amplíe su uso a toda la comunidad, teniendo en cuenta los beneficios que aporta como medio de transporte sustentable.

Un total de 1.066 personas participaron brindando su opinión, el 50% está compuesto por mujeres, un 49% por hombres y un 1% por personas que prefirieron no especificar su género.

De acuerdo al porcentaje de respuestas, los municipios donde más se utiliza la bici son: Ciudad en primer lugar, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Y un 82% de los y las encuestados/as la usa mínimo una vez a la semana.

De las personas que no cuentan con una bicicleta, pero querrían tenerla para realizar sus viajes diarios, el 90% respondió que desea disponer de una bicicleta en condiciones para usarla; el 60% indica que no cuenta con los recursos económicos para acceder a una bicicleta nueva y el 46,8% que no cuenta con los recursos económicos para acondicionar la que tienen en su casa.

Entre algunos datos que arrojó la encuesta se destacan:

•El 65% dispone de una bicicleta propia, y el 35% restante de personas no dispone de una o bien posee una, pero está averiada.

•Para el 63.9% es un inconveniente no poder trasladar la bicicleta en transporte público.

•Un 59.5% cree que son necesarias más ciclovías o carriles diferenciales.

El espacio vial también fue un aspecto mencionado:

•El 63.3% manifestó que existen problemas con conductores de vehículos.

•Un 59.5% considera que falta conocimiento sobre las normas que regulan y protegen a los ciclistas.

El análisis completo de la encuesta está disponible en https://www.mendoza.gov.ar/serviciospublicos/

Mendoza tendrá la red de ciclovías metropolitana más grande del país

Con fondos del BID se dio comienzo a la licitación, a mediados de octubre pasado, para la construcción de la 1º etapa de la Red de Ciclovías del Área Metropolitana. Contempla la construcción de 81 km de ciclovías, con la ampliación de 29 km, que dará un total de 110 km en esta primera instancia. Se integrará a las ciclovías existentes, estimada actualmente en 170 km, aumentando significativamente la red metropolitana de transporte en bicicleta. El llamado para la primera etapa se realizará el 15 de diciembre.

La iniciativa surge luego de un arduo proceso de trabajo conjunto, interjurisdiccional y técnico entre la Provincia y los siete municipios del Área Metropolitana de Mendoza, junto a la Unidad de Financiamiento Internacional del Gobierno provincial. El financiamiento de este proyecto es aportado por el Programa DAMI II (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior). Los fondos que recibirá Mendoza para la construcción de las ciclovías cubren el 75% de los costos de inversión, mientras que la provincia aportara el 25% restante con rentas generales.

Los principales objetivos de esta iniciativa para un cambio de paradigma de la movilidad, el ambiente y la calidad de vida de la población son: facilitar el ciclismo urbano en el Área Metropolitana de Mendoza, aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, equiparar las condiciones para el empleo de la bicicleta, descongestionar el tránsito de vehículos con motores a combustión y, en contexto de pandemia, evitar los riesgos del transporte público.

Fuente: Prensa de Gobierno.

