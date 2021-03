Marzo continúa con un nuevo operativo de venta directa de garrafas

Ya está disponible el cronograma de venta directa de gas envasado para que las familias puedan adquirir garrafas de 10 kg a $420 cada una. El recorrido tiene dos fechas en agenda, lunes 22 y jueves 25 de marzo, e incluye los distritos Colonia Molina, Los Corralitos, Colonia Segovia, La Primavera, San José, Belgrano, El Sauce y El Bermejo.

En el marco de distanciamiento social vigente en la provincia, tanto el proveedor como el personal del municipio llevan tapaboca, alcohol en gel; y se organiza la fila para que los interesados respeten la distancia establecida mientras esperan ser atendidos. También se solicita a quienes se acerquen que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, tales como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapaboca, no tocarse la cara y toser en el pliegue del codo.

Este servicio es coordinado por la comuna con las empresas distribuidoras, está abierto al público en general, no hay límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Puntos de venta

Lunes 22 de marzo

9:30h: plaza del barrio Santa Rita. Calle Milagros S/N°, distrito Colonia Molina.

10h: barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera, distrito Colonia Molina.

10:30h: Tabanera y Grenón, distrito Los Corralitos.

11h: barrio San Vicente 5. Esparragueras S/N, Manzana B – Casa 1, distrito Los Corralitos.

11:30h: cancha del barrio Kraft. Calle 9 de Julio, Manzana B – Casa 28, distrito Los Corralitos.

12h: escuela Leopoldo Lugones. Buenos Vecinos y Buena Nueva, distrito Colonia Segovia.

12:30h: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega, distrito La Primavera.

Jueves 25 de marzo

9:30h: Centro de Capacitación para el Trabajo (C.C.T.) N° 6-202. Cristóbal Colón 1890, distrito San José.

10h: San Lorenzo y Capilla de Nieve, límite entre los distritos Belgrano y El Bermejo.

10:30h: espacio verde del barrio Lihué. Calle Brasil y Mariano Moreno, distrito Belgrano.

11h: Unión Vecinal del barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves, distrito Belgrano.

11:45h: barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis, distrito El Sauce.

Comentarios

comentarios