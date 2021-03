Marzo comienza con un nuevo operativo de venta directa de garrafas

Los días lunes 1 y miércoles 3 de marzo, estará disponible la venta directa de gas envasado en distintos puntos de Guaymallén. Los vecinos podrán adquirir garrafas de 10 kg. al precio oficial de $420.

En el marco de distanciamiento social vigente, tanto el proveedor como el personal del municipio llevan tapaboca, alcohol en gel; y se organiza la fila para que los interesados respeten la distancia establecida mientras esperan ser atendidos. También se solicita a quienes se acerquen que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, tales como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapaboca, no tocarse la cara y toser en el pliegue del codo.

Este servicio es coordinado por la comuna con las empresas distribuidoras, está abierto al público en general, no hay límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Cronograma

Lunes 1 de marzo

9:30h: barrio Km 14. Callao y Palestina, distrito Buena Nueva.

10h: barrio San Roque. Antonelli y Godoy Cruz, distrito Capilla del Rosario.

10:30h: Antonelli y Buena Nueva, distrito Buena Nueva.

11h: playón del barrio Suyai. Antigua Estación y Serú, distrito Buena Nueva.

11:30h: Tirasso y Triunvirato, distrito Buena Nueva.

12h: plaza del barrio Las Viñas. Los racimos y Los zarcillos, distrito Buena Nueva.

Miércoles 3 de marzo

9:30h: Montevideo 441, entre Oruro y Río Negro, distrito Pedro Molina.

10h: Unión vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca, entre Namuncurá y María Auxiliadora, distrito Belgrano.

10:30h: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero, distrito Belgrano.

11:15h: Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saá 3609, distrito Belgrano.

11:45h: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835, distrito Belgrano.

12:30h: escuela Berta García Morales. Araujo 1699, distrito Villa Nueva

