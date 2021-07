Mariana Pelichone expone sus pinturas en el hotel Cóndor de Los Andes

Desde este jueves, el espacio de arte del Hotel & Casino Cóndor de Los Andes -extensión de Salas de Arte Libertad- expone la muestra “Pinturas”, de Mariana Pelichone. Se podrá visitar hasta el 8 de septiembre, de lunes a domingos, de 9 a 20h, en Boulevard Pérez Cuesta y lateral norte de Acceso Este, de Guaymallén.

Pelichone nació en Mendoza, el 20 de octubre de 1976. Su inclinación y gusto por el dibujo y la pintura surgieron desde muy chica. Estudió Diseño de Interiores en la Universidad de Mendoza, pero encontró su mayor inspiración en la uva, el vino y todo el universo simbólico de la Vendimia, y decidió plasmarlo con el pincel.

De a poco, su estilo fue fusionándose con la abstracción, en combinación con el realismo. Para alcanzar diferentes texturas, en sus piezas artísticas emplea acrílicos y diversos materiales en conjunción. En cada una de sus creaciones, se destacan el color y la luz.

Mariana se ha convertido en una gran artista para la provincia. Además de plasmar su talento en el lienzo, sus manos han pintado varios murales que engalanan las paredes de Guaymallén, lugar donde también tiene su atelier.

Palabras de la protagonista

“Defino mi arte como un método surrealista, derivándolo con expresionismo abstracto. Y este lenguaje lo centro en los colores, en las texturas y las formas.

La experimentación es algo a lo que no me puedo resistir. Si hay algo que me inspira, eso me absorbe y termino plasmándolo en un lienzo.

Estoy desarrollando un lenguaje pictórico, disfrutando ese viaje, por lo que no me obligo a seguir una línea muy cerrada en el mismo, sino que me dejo llevar por lo que en cada momento me ilusiona.

En esta etapa de mi vida, mantengo los colores más vivos y puros. Cuando pinto siento que conecto con mis sentimientos más profundos, pierdo la noción del tiempo y me sumerjo en un mundo únicamente mío”.

Comentarios

comentarios